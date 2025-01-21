TikTok'ta Canlı Yayın Açan Kadından Kartalkaya Yangını Hakkında Şok Eden Yorum!

Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da meydana gelen korkunç yangın felaketinden yeni gelişmeler gelmeye devam ederken, can kayıplarının artmasıyla birlikte olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak yangınla ilgili bir TikTok kullanıcısının yaptığı yorum, tepkilerin odağı haline geldi.