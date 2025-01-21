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TikTok'ta Canlı Yayın Açan Kadından Kartalkaya Yangını Hakkında Şok Eden Yorum!

TikTok'ta Canlı Yayın Açan Kadından Kartalkaya Yangını Hakkında Şok Eden Yorum!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 00:04

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Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da meydana gelen korkunç yangın felaketinden yeni gelişmeler gelmeye devam ederken, can kayıplarının artmasıyla birlikte olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak yangınla ilgili bir TikTok kullanıcısının yaptığı yorum, tepkilerin odağı haline geldi.

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TikTok üzerinden canlı yayın açan bir kadın, Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybedenler için, “Ben zenginlere ağlamıyorum. 37 bin TL ver havanı at, herkes kaderini yaşar” şeklinde ifadeler kullandı.

TikTok üzerinden canlı yayın açan bir kadın, Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybedenler için, “Ben zenginlere ağlamıyorum. 37 bin TL ver havanı at, herkes kaderini yaşar” şeklinde ifadeler kullandı.

Yangında hayatını kaybedenlerin ve yaralıların acı haberleri gelmeye devam ederken, kadının bu açıklamalarına sosyal medyada tepki yağdı.

Yangında hayatını kaybedenlerin ve yaralıların acı haberleri gelmeye devam ederken, kadının bu açıklamalarına sosyal medyada tepki yağdı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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