TikTok'ta Canlı Yayın Açan Kadından Kartalkaya Yangını Hakkında Şok Eden Yorum!

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TikTok üzerinden canlı yayın açan bir kadın, Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybedenler için, “Ben zenginlere ağlamıyorum. 37 bin TL ver havanı at, herkes kaderini yaşar” şeklinde ifadeler kullandı.
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Yangında hayatını kaybedenlerin ve yaralıların acı haberleri gelmeye devam ederken, kadının bu açıklamalarına sosyal medyada tepki yağdı.
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