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Cemal Enginyurt, Ümit Özdağ’ın Tutuklanması Üzerine Deliye Döndü!

Cemal Enginyurt, Ümit Özdağ’ın Tutuklanması Üzerine Deliye Döndü!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 21:58

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Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, tutuklandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması, siyasette gerilimi artırırken, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un tepkisi büyük yankı uyandırdı. Bir haber programına katılan Enginyurt, Özdağ’ın tutuklanmasını sert bir dille eleştirerek durumu adaletsizlik olarak tanımladı.

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Enginyurt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bir genel başkanı tutukladınız, bu ülkede artık yaşama hakkımız kalmadı! Yazıklar olsun böyle hukuka, böyle adalete! Eğer adalet buysa gelin beni de tutuklayın!”

Enginyurt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bir genel başkanı tutukladınız, bu ülkede artık yaşama hakkımız kalmadı! Yazıklar olsun böyle hukuka, böyle adalete! Eğer adalet buysa gelin beni de tutuklayın!”

Cemal Enginyurt’un bu çıkışı, hem stüdyoda hem de sosyal medyada geniş yankı buldu.

Cemal Enginyurt’un bu çıkışı, hem stüdyoda hem de sosyal medyada geniş yankı buldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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