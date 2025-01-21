Cemal Enginyurt, Ümit Özdağ’ın Tutuklanması Üzerine Deliye Döndü!

Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, tutuklandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması, siyasette gerilimi artırırken, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un tepkisi büyük yankı uyandırdı. Bir haber programına katılan Enginyurt, Özdağ’ın tutuklanmasını sert bir dille eleştirerek durumu adaletsizlik olarak tanımladı.