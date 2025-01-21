Cemal Enginyurt, Ümit Özdağ’ın Tutuklanması Üzerine Deliye Döndü!

Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, tutuklandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması, siyasette gerilimi artırırken, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un tepkisi büyük yankı uyandırdı. Bir haber programına katılan Enginyurt, Özdağ’ın tutuklanmasını sert bir dille eleştirerek durumu adaletsizlik olarak tanımladı.
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Enginyurt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bir genel başkanı tutukladınız, bu ülkede artık yaşama hakkımız kalmadı! Yazıklar olsun böyle hukuka, böyle adalete! Eğer adalet buysa gelin beni de tutuklayın!”
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Cemal Enginyurt’un bu çıkışı, hem stüdyoda hem de sosyal medyada geniş yankı buldu.
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