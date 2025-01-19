Karne Hediyesini Seçerken İstediklerinden Önce Fiyatlarını Düşünen Minik Sizi de Uzun Uzun Düşündürecek

Türkiye'de ekonomik durum, toplumun her kesimini derinden etkiliyor. Yaş farkı gözetmeksizin, 7 yaşındaki bir çocuktan 70 yaşındaki bir bireye kadar herkesin gündeminde ekonomi var. Hatta bu durum öyle bir boyuta ulaştı ki, çocukların bile artık ekonomi hakkında konuşmaları sıradanlaştı. Ailelerini zor duruma sokmamak için isteklerini azalttıkları net bir şekilde görülüyor. Her biri fiyat etiketi kontrol etmeyi öğrendi.