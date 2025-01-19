Karne Hediyesini Seçerken İstediklerinden Önce Fiyatlarını Düşünen Minik Sizi de Uzun Uzun Düşündürecek

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DE91HA...
Türkiye'de ekonomik durum, toplumun her kesimini derinden etkiliyor. Yaş farkı gözetmeksizin, 7 yaşındaki bir çocuktan 70 yaşındaki bir bireye kadar herkesin gündeminde ekonomi var. Hatta bu durum öyle bir boyuta ulaştı ki, çocukların bile artık ekonomi hakkında konuşmaları sıradanlaştı. Ailelerini zor duruma sokmamak için isteklerini azalttıkları net bir şekilde görülüyor. Her biri fiyat etiketi kontrol etmeyi öğrendi.
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Bir anne, karne hediyesi seçen çocuğunun fiyatları kontrol ettiğini farketti.
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Annenin çocuğuna fiyatı dert etmemesini söylemesi ve çocuğun aldığı hediye karşısındaki mutluluğu aynı anda pek çok şey üzerine düşündürdü.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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