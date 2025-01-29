Tüm Annelerin Lügatında Bulunan "Zıkkımın Kökü" Deyimi Nereden Geliyor?

'Zıkkımın kökü' tabiri, çoğunlukla annelerimizin sıkça başvurduğu bir ifadedir. Özellikle küçük yaşta, bir yemeği sevmediğimizi söyleyince maruz kaldığımız bu deyimi kendimiz de mutlaka kullanıyoruz. Fakat pek çoğumuz bu deyimin anlamını bilmiyor. Peki nedir bu zıkkım ve kökü? Sosyal medyada ilginç konularda yaptığı araştırmalarla tanınan 'gizembilig' bu konuyu da aydınlattı.