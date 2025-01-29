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Tüm Annelerin Lügatında Bulunan "Zıkkımın Kökü" Deyimi Nereden Geliyor?

Tüm Annelerin Lügatında Bulunan "Zıkkımın Kökü" Deyimi Nereden Geliyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.01.2025 - 17:04

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'Zıkkımın kökü' tabiri, çoğunlukla annelerimizin sıkça başvurduğu bir ifadedir. Özellikle küçük yaşta, bir yemeği sevmediğimizi söyleyince maruz kaldığımız bu deyimi kendimiz de mutlaka kullanıyoruz. Fakat pek çoğumuz bu deyimin anlamını bilmiyor. Peki nedir bu zıkkım ve kökü? Sosyal medyada ilginç konularda yaptığı araştırmalarla tanınan 'gizembilig' bu konuyu da aydınlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFSywv...
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Meğer 'zıkkım' aslında 'zakkum'dan türetilmiş bir kelimeymiş. Zakkum ise zehirli olmasıyla biliniyor.

Meğer 'zıkkım' aslında 'zakkum'dan türetilmiş bir kelimeymiş. Zakkum ise zehirli olmasıyla biliniyor.

Ayrıca Kur'an'da da geçen 'zakkum ağacı' ile de bağlantısı olan bu deyim aslında 'cehennem ağacının kökünü ye' manasına geliyormuş.

Ayrıca Kur'an'da da geçen 'zakkum ağacı' ile de bağlantısı olan bu deyim aslında 'cehennem ağacının kökünü ye' manasına geliyormuş.

Detayları buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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