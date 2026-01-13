Ustalara Yaptığı Sunumlarla Yemeklere Kültür Şoku Yaşatan Kadın Bu Sefer Ustaya Elleriyle Çiğ Köfte Yoğurdu

Daha önce evine gelen ustalara yaptığı ilginç yemek sunumlarıyla hem bize hem ustalara hem de yemeklere kültür şoku yaşatan 'meliozkann'ın tabaklarına daha önce mutlaka denk gelmişsinizidir. Kendisi aslında tam olarak ustaların damak zevkine hitap edecek yemekler seçiyor fakat yaptığı kendine has dokunuşlarla kuru fasulye, menemen gibi yemekler bambaşka bir şeye dönüşüyor.

Melisa Özkan şimdi de evine gelen ustanın isteği üzerine elleriyle çiğ köfte yoğurdu. Elbette çiğ köfteye de kendi yorumunu kattı.