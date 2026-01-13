onedio
Ustalara Yaptığı Sunumlarla Yemeklere Kültür Şoku Yaşatan Kadın Bu Sefer Ustaya Elleriyle Çiğ Köfte Yoğurdu

Ustalara Yaptığı Sunumlarla Yemeklere Kültür Şoku Yaşatan Kadın Bu Sefer Ustaya Elleriyle Çiğ Köfte Yoğurdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.01.2026 - 13:53

Daha önce evine gelen ustalara yaptığı ilginç yemek sunumlarıyla hem bize hem ustalara hem de yemeklere kültür şoku yaşatan 'meliozkann'ın tabaklarına daha önce mutlaka denk gelmişsinizidir. Kendisi aslında tam olarak ustaların damak zevkine hitap edecek yemekler seçiyor fakat yaptığı kendine has dokunuşlarla kuru fasulye, menemen gibi yemekler bambaşka bir şeye dönüşüyor. 

Melisa Özkan şimdi de evine gelen ustanın isteği üzerine elleriyle çiğ köfte yoğurdu. Elbette çiğ köfteye de kendi yorumunu kattı.

Avokadosuz olmaz.

Avokadosuz olmaz.

Çiğ köftelere kasnakla şekil verip marulları makasla şekillendiren kadın, nar ekşisini de üzerine alelade serpmek yerine, özel bir yöntemle havyara çevirdi. Olmazsa olmazı olan avokadoları da ekledikten sonra yenilebilir çiçekle son dokunuşu yaptı. Sunum, Ömer Usta'dan tam not aldı.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
