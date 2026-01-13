onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Vedat Milor'dan "Çemen" Üzerinden İlişki Testi: "Eğer Partneriniz Çemen Sevmiyorsa..."

Vedat Milor'dan "Çemen" Üzerinden İlişki Testi: "Eğer Partneriniz Çemen Sevmiyorsa..."

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.01.2026 - 11:39 Son Güncelleme: 13.01.2026 - 13:10

İçerik Devam Ediyor

Çemen mutfağımızın önemli lezzetlerinden biri. Özellikle pastırma ile mükemmel bir sağlayan çemen, bazı bölgelerde kahvaltıların vazgeçilmezi. Ancak, karakteristik ve ağır kokusu pek çok kişiyi rahatsız da ediyor aynı zamanda. Kendine has tadı ve kokusu, bazıları için cazip olmasına rağmen, bazıları tarafından pek tercih edilmez.

Çemen tadımı yapan Vedat Milor, çemen üzerinden ilişki tavsiyesi verdi. Çemen'in tam bir 'litmus testi' olduğunu söyleyen Milor, partneri çemen sevmeyenlere derhal ayrılmayı, hatta boşanmayı tavsiye etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Litmus testi nedir?

Litmus testi nedir?

Litmus testi, en temel anlamıyla bir maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunu anlamak için kullanılan hızlı ve basit bir kimyasal testtir. Günümüzde bu terim hem kimya biliminde hem de günlük konuşma dilinde 'kesin sonuç veren belirleyici sınav' anlamında kullanılıyor. Sosyal bilimlerde, politikada veya günlük hayatta bir durumun, fikrin ya da kişinin gerçek niteliğini ortaya çıkaran 'ayırt edici kriter' anlamına geliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın