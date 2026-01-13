Vedat Milor'dan "Çemen" Üzerinden İlişki Testi: "Eğer Partneriniz Çemen Sevmiyorsa..."

Çemen mutfağımızın önemli lezzetlerinden biri. Özellikle pastırma ile mükemmel bir sağlayan çemen, bazı bölgelerde kahvaltıların vazgeçilmezi. Ancak, karakteristik ve ağır kokusu pek çok kişiyi rahatsız da ediyor aynı zamanda. Kendine has tadı ve kokusu, bazıları için cazip olmasına rağmen, bazıları tarafından pek tercih edilmez.

Çemen tadımı yapan Vedat Milor, çemen üzerinden ilişki tavsiyesi verdi. Çemen'in tam bir 'litmus testi' olduğunu söyleyen Milor, partneri çemen sevmeyenlere derhal ayrılmayı, hatta boşanmayı tavsiye etti.