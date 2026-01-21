Sürücüleri Panikleten Dünyanın En Uzun Kesintisiz Köprüsü! Yolun Sonu Görünmüyor

Normal şartlarda karşıdan karşıya geçiş ortalama 30 dakika sürüyor. Güney yönündeki hat ücretli şekilde ilerliyor.

Yol üzerinde dönüş alanları yer alıyor. Fakat sürücüler, geri dönüş kararını kendi başına uygulayamıyor. Yardım çağrısı sonrasında polis eşliği devreye giriyor. Pontchartrain Gölü Geçidi Polisi ve Motorist Assistance Patrol ekipleri, sis, kaza ya da panik anlarında müdahale ediyor.

Sosyal platformlarda paylaşılan deneyimler dikkat çekiyor. Bazı sürücüler, yolun ortasında panik atak yaşadığını aktarıyor. Gökyüzüyle göl yüzeyinin aynı renge dönüştüğü anlarda yön hissinin tamamen kaybolduğu anlatılıyor. Fırtına sırasında yapılan geçişler ise 'son derece ürkütücü' şeklinde tanımlanıyor.