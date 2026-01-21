Sürücüleri Panikleten Dünyanın En Uzun Kesintisiz Köprüsü! Yolun Sonu Görünmüyor
ABD’de iki noktayı birbirine bağlayan Pontchartrain Gölü Geçidi, uzunluğu ve hissettirdikleri nedeniyle sık sık konuşuluyor. Yola çıkan sürücüler, kilometreler boyunca kara parçası göremediklerini anlatıyor. Gökyüzüyle su çizgisi iç içe geçiyor. Yön duygusu zamanla zayıflıyor. Bazı sürüşler, dünyanın sonuna doğru ilerleniyormuş hissi yaratıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pontchartrain Gölü Geçidi, Louisiana eyaletinde Metairie ile Mandeville noktaları arasında yer alıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçit, her yıl yaklaşık 12 milyon sürücü tarafından kullanılıyor
Pontchartrain Gölü Geçidi, 2011 yılına kadar dünyanın en uzun su üzeri geçişi rekorunu tek başına taşıyordu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın