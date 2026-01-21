onedio
Sürücüleri Panikleten Dünyanın En Uzun Kesintisiz Köprüsü! Yolun Sonu Görünmüyor

Sürücüleri Panikleten Dünyanın En Uzun Kesintisiz Köprüsü! Yolun Sonu Görünmüyor

Gökçe Cici
21.01.2026 - 17:42

ABD’de iki noktayı birbirine bağlayan Pontchartrain Gölü Geçidi, uzunluğu ve hissettirdikleri nedeniyle sık sık konuşuluyor. Yola çıkan sürücüler, kilometreler boyunca kara parçası göremediklerini anlatıyor. Gökyüzüyle su çizgisi iç içe geçiyor. Yön duygusu zamanla zayıflıyor. Bazı sürüşler, dünyanın sonuna doğru ilerleniyormuş hissi yaratıyor.

Pontchartrain Gölü Geçidi, Louisiana eyaletinde Metairie ile Mandeville noktaları arasında yer alıyor

Yapı, göl üzerinde uzanan paralel iki geçitten oluşuyor. Toplam uzunluk 38,4 kilometre. Guinness kayıtlarında dünyanın en uzun kesintisiz su üzeri geçişi olarak geçiyor.

Yaklaşık 13 kilometrelik bölüm boyunca kara parçası görünmüyor. Ufuk çizgisi kayboluyor. Su ve gökyüzü neredeyse aynı tona bürünüyor. Sisli havalarda mesafe algısı tamamen silikleşiyor. Görsel referanslar azaldıkça sürüş hissi de değişiyor.

Geçit, her yıl yaklaşık 12 milyon sürücü tarafından kullanılıyor

Normal şartlarda karşıdan karşıya geçiş ortalama 30 dakika sürüyor. Güney yönündeki hat ücretli şekilde ilerliyor.

Yol üzerinde dönüş alanları yer alıyor. Fakat sürücüler, geri dönüş kararını kendi başına uygulayamıyor. Yardım çağrısı sonrasında polis eşliği devreye giriyor. Pontchartrain Gölü Geçidi Polisi ve Motorist Assistance Patrol ekipleri, sis, kaza ya da panik anlarında müdahale ediyor.

Sosyal platformlarda paylaşılan deneyimler dikkat çekiyor. Bazı sürücüler, yolun ortasında panik atak yaşadığını aktarıyor. Gökyüzüyle göl yüzeyinin aynı renge dönüştüğü anlarda yön hissinin tamamen kaybolduğu anlatılıyor. Fırtına sırasında yapılan geçişler ise 'son derece ürkütücü' şeklinde tanımlanıyor.

Pontchartrain Gölü Geçidi, 2011 yılına kadar dünyanın en uzun su üzeri geçişi rekorunu tek başına taşıyordu

Çin’de açılan Qingdao Jiaozhou Bay Bridge sonrasında Guinness, geçişleri iki ayrı kategori altında değerlendirmeye başladı. Pontchartrain hattı, 'en uzun kesintisiz' tanımıyla öne çıkıyor.

BBC Science Focus, sürüş deneyimini dünyanın en ürkütücü geçişleri arasında gösteriyor. Hava çekimleri ve araç içi videolar, yolun sonsuzluğa uzanıyormuş hissini net şekilde yansıtıyor.

