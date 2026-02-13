Şehir Hayatı Böyle Olmalı! Dünyanın En Yeşil Başkenti Doğayla İç İçe

Seyahat ve şehir planlama uzmanlarının oluşturduğu Yeşil Şehir Endeksi’ne göre Oslo, yeşil alan oranı, erişilebilir parklar ve hava kalitesi kriterlerinde yüksek puan alarak listenin üst sıralarında konumlanıyor. Şehir genelinde geniş park alanları ve temiz hava kalitesi yaşam standartlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Nüfusun yaklaşık %95’i evinden 300 metre yürüyerek yeşil alana ulaşabiliyor. Bu durum Oslo’yu Avrupa’nın en yürünebilir başkentlerinden biri haline getiriyor. Günlük yaşam içinde parklar yalnızca dinlenme alanı değil, ulaşım ve sosyal hayatın doğal uzantısı olarak görülüyor.