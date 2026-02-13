onedio
Şehir Hayatı Böyle Olmalı! Dünyanın En Yeşil Başkenti Doğayla İç İçe

Gökçe Cici
13.02.2026 - 17:02

Şehir hayatı denince çoğu kişinin aklına beton bloklar ve gri sokaklar geliyor. Ancak Norveç’in başkenti Oslo bu algıyı tersine çeviren şehirlerden biri. Yeşil alanlara erişim kolaylığı ve temiz havasıyla öne çıkan şehir, yaşanabilirlik listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Parkların şehrin dokusuna yayılması günlük yaşamın doğal parçası haline gelmiş durumda.

Oslo, yeşil alan erişimi ve temiz havasıyla listenin zirvesinde yer alıyor.

Seyahat ve şehir planlama uzmanlarının oluşturduğu Yeşil Şehir Endeksi’ne göre Oslo, yeşil alan oranı, erişilebilir parklar ve hava kalitesi kriterlerinde yüksek puan alarak listenin üst sıralarında konumlanıyor. Şehir genelinde geniş park alanları ve temiz hava kalitesi yaşam standartlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Nüfusun yaklaşık %95’i evinden 300 metre yürüyerek yeşil alana ulaşabiliyor. Bu durum Oslo’yu Avrupa’nın en yürünebilir başkentlerinden biri haline getiriyor. Günlük yaşam içinde parklar yalnızca dinlenme alanı değil, ulaşım ve sosyal hayatın doğal uzantısı olarak görülüyor.

Cep parklar ve dev yeşil alanlar şehir dokusunun ayrılmaz parçası.

Şehir merkezinde yer alan 'cep parklar', eski otopark alanlarının mahalle sakinleri tarafından yeşil alanlara dönüştürülmesiyle ortaya çıkmış. Beton alanların küçük bahçelere dönüşmesi mahalle ölçeğinde doğayla temas imkânı sağlıyor.

Daha geniş alanlar arayanlar için Royal Palace Park ve Vigeland Park öne çıkan duraklar arasında yer alıyor. Vigeland Park aynı zamanda tek sanatçı tarafından tasarlanmış dünyanın en büyük heykel parkına ev sahipliği yapıyor. Açık hava sanat eserleri ve geniş yürüyüş yolları parkı şehrin en çok ziyaret edilen noktalarından biri haline getiriyor.

Şehir sınırlarının ötesinde doğa kesintisiz şekilde devam ediyor.

Merkezden yaklaşık 20 dakikalık tren yolculuğu, Oslo’yu çevreleyen Oslomarka ormanlarına ulaşmayı mümkün kılıyor. Sognsvann Gölü çevresindeki yürüyüş parkurları ve doğal manzara yılın her döneminde doğa tutkunlarını kendine çekiyor.

Kent yaşamı ile doğal döngüler arasındaki denge bu yaklaşımla korunmaya çalışılıyor.

