Şehir Hayatı Böyle Olmalı! Dünyanın En Yeşil Başkenti Doğayla İç İçe
Şehir hayatı denince çoğu kişinin aklına beton bloklar ve gri sokaklar geliyor. Ancak Norveç’in başkenti Oslo bu algıyı tersine çeviren şehirlerden biri. Yeşil alanlara erişim kolaylığı ve temiz havasıyla öne çıkan şehir, yaşanabilirlik listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Parkların şehrin dokusuna yayılması günlük yaşamın doğal parçası haline gelmiş durumda.
Oslo, yeşil alan erişimi ve temiz havasıyla listenin zirvesinde yer alıyor.
Cep parklar ve dev yeşil alanlar şehir dokusunun ayrılmaz parçası.
Şehir sınırlarının ötesinde doğa kesintisiz şekilde devam ediyor.
