Sevgili Yay, bugün Venüs, Balık burcuna adım atıyor. Bu girişle birlikte, haftanın bugününde odağın tamamen evine, yuva sıcaklığına ve iç dünyandaki huzura yöneliyor. Dış dünyada yaşanan hızlı tempolu yaşamın yerini, evinde bir mum yakıp hayallere dalmak veya ailenle ruhsal bağlarını güçlendirmek isteyebileceğin bir huzur alıyor. Geçmişin hatıralarına olan özlemin, bugün seni köklerinle daha barışık, daha anlayışlı ve daha şefkatli bir noktaya taşıyor.

Tam da bu noktada emlak işlerinde, ev dekorasyonunda veya aile içi işlerde inanılmaz bir akış ve kolaylık hissedebilirsin. Stratejik olarak kariyerini evden yürütebileceğin veya yaratıcılığını konfor alanında sergileyebileceğin iş modelleri üzerinde düşünebilirsin. Bugün atacağın bir temel, sadece maddi bir güven değil, aynı zamanda ruhuna da büyük bir aidiyet hissi verecek; huzur senin en büyük stratejin.

Peki ya aşk? Özel hayatında ise sevdiklerinle 'evde romantizm' teması ön planda. Partnerini kendi güvenli alanında, en doğal halinle ağırlamak ve onunla çocukluk hayallerini paylaşmak aranızdaki buzları tamamen eritecektir. Yuva dediğin yerin sadece dört duvar değil, sevildiğin o kalp olduğunu en derinden hissettiğin bir Salı akşamı... Bu akşam, sevdiklerinle birlikte geçirilen sıcak ve samimi anların tadını çıkarırken, aynı zamanda hayatın hızından uzaklaşıp kendi iç dünyana da bir yolculuk yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…