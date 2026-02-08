Sevgili Yay, bugünün ilk ışıklarıyla Merkür, Kova burcuna geçiyor. Bu geçiş ise zihnini bir hayli hızlandırıyor. Haftanın ilk gününde, hem 'bilge hem asi' bir tavır sergileyerek, herkesin hayranlıkla izlediği bir ilham kaynağı haline geliyorsun. Bugün belki kısa bir yolculukta, belki de bir toplantıda duyacağın bir cümle ise yeni bir projenin ilk kıvılcımını ateşliyor.

Pazarlama, satış veya yazılı iletişim alanlarında, devrim niteliğinde bir dil kullanarak adeta bir trend belirleyicisi oluyorsun. Stratejik olarak, rakiplerinin henüz keşfetmediği ve belki de varlığının bile farkında olmadığı platformlarda varlık göstermek, sana büyük bir avantaj sağlıyor. Bilgiyi işleme ve yayma hızın, seni içinde bulunduğun her grupta, en parlak stratejist konumuna getirebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sözlerin büyüleyici etkisine kapılmanın tam zamanı. Partnerinle yapacağın uzun ve derin sohbetler, fiziksel yakınlıktan çok daha tatmin edici ve doyurucu olabilir. Tabii eğer bekarsan, bu Pazartesi günü zihninin derinliklerini zorlayan ve özgürlüğüne saygı gösteren o 'aykırı' ruh, seni bir mıknatıs gibi kendine çekecektir. İşte şimdi, uzun zamandır aradığın gerçek aşkı bulmuş olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…