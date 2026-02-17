onedio
18 Şubat Çarşamba Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
18 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.02.2026 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Şubat Çarşamba günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün diz ve bacak kaslarını zorlamamaya özen göstermelisin. Ani hareketler, hızlı koşular yerine daha kontrollü ve ölçülü tempoda hareket etmeye ne dersin? Zaten ne derler bilirsin, yavaş ve istikrarlı olan daima kazanır. İşte tam da bu durum senin için geçerli. 

Hafif tempolu yürüyüşler, bu hafta senin için en iyi sonucu verecek aktivite olabilir. Hem sağlığını korumuş olur hem de enerjini daha uzun süreli kullanabilirsin böylece. Unutma ki hızlı hareket etmek her zaman hızlı sonuç almak anlamına gelmez. Biraz yavaşlamak ise sinir sistemin üzerinde de şifalı bir etki yaratabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
