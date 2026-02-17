onedio
18 Şubat 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
17.02.2026 - 18:10

Yay ve yükselen Yay burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 

18 Şubat Çarşamba günü Yay ve yükselen Yay burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün senin için aşk rüzgarları esmeye başlıyor. Yani, aşk hayatında keyifli bir hareketlilik söz konusu olacak. Eğer bugün akşam saatlerinde bir workshop, seminer ya da atölye çalışmasına katılmayı düşünüyorsan, planlarını sakın erteleme. Çünkü bu etkinlikte karşılaşacağın bir yabancı ile bol bol eğlenceye doyabilirsin.

Bu yeni tanıştığın kişi ile etkinlik sonrasında yalnız yürümek zorunda kalmayabilirsin. Belki onunla eve dönebilir, belki de tüm günü onunla geçirme heyecanına kapılabilirsin. Kim bilir, belki de bu yeni tanıştığın kişi, hayatının aşkı olabilir. Bugün hayattan tat almayı, keyifli paylaşımları ve yeni deneyimleri keşfetmeyi hedefle! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

