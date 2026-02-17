Sevgili Yay, bugün Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte, kariyer evindeki lambaların ışığı daha da parlak yanmaya başlıyor ve adeta senin yıldızın gökyüzünde daha da belirginleşiyor. Bu durum, iş hayatında daha fazla dikkat çekmeni sağlıyor ve tabii ki bu da sorumluluklarının artması anlamına geliyor. Bu dönemde, üst düzey bir görüşme, terfi ihtimali ya da yeni bir görev gibi önemli kariyer fırsatları kapını çalabilir. Sahne tamamen senin ve ışıklar üzerinde parlıyor. Ancak bu kez sadece zekanı değil, sezgilerini de kullanman gerekecek.

Toplum önündeki imajın da bu dönemde daha da güçleniyor. Sosyal medya, sunumlar, lansmanlar ya da geniş kitlelere hitap eden işler açısından güçlü bir başlangıç sürecine giriyorsun. İşte bu süreçte, kendi işini yapıyorsan, marka değerini yükseltmeye de odaklanmalısın. Stratejik bir iş birliği, sana prestij kazandırabilir ve işini daha da ileriye taşıyabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…