Sevgili Yay, bugün gözlerini kapattığında bile dengeni koruyabilecek, karmaşık bir hareketi bile hatasız bir şekilde yapabileceksin. Bu, sinir sisteminin ne kadar formda olduğunu sana gösterecek. Peki, bu ne anlama geliyor? Aslında, bu durum senin ne kadar dikkatli ve hassas olduğunun bir göstergesi. Ayrıca ne kadar hızlı ve doğru bir şekilde tepki verebildiğini de gösteriyor.

Bugün denge egzersizleri yapmanı öneriyoruz. Ancak bu senin için sadece bir fiziksel pratik olmayacak. Aksine, bu bir tür zihinsel onarım seansı olacak. Denge egzersizleri, sadece fiziksel dengeni değil, aynı zamanda zihinsel dengeni de iyileştirecektir. Bu egzersizler sayesinde, hem bedeninin hem de zihninin daha iyi bir uyum içinde çalıştığını göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…