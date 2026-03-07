Sevgili Yay, bugün gökyüzünde Venüs ve Satürn'ün Koç burcunda bir araya gelmesiyle hayatına yeni bir enerji akışı geliyor. Bu enerji, aşk hayatında oyunların sona erdiği ve gerçeklerin başladığı bir dönemi müjdeliyor. Yani, tatlı tatlı flört ettiğin kişiyle belki de ciddi bir ilişkiye adım atma vakti geldi demektir.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu enerji çocuk sahibi olma ya da gelecek planları yapma konularını gündeme getirebilir. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir ev, belki de birlikte çıkılacak bir dünya turu... Kim bilir? Tabii eğer bekarsan, bu enerji seni özgürlük düşüncesinden bile uzaklaştıracak o özel kişiyi bulma fırsatı sunabilir. Aşk ile değişime var mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…