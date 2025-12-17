Sevgili Akrep, bugün senin için biraz daha rahat ve konforlu bir gün olacak gibi görünüyor. Ancak bu konforu sağlarken bedenini de ihmal etmemen gerekiyor. Özellikle boyun, boğaz ve omuz bölgelerin bugün daha hassas olabilir. Bu nedenle, soğuk ve sıcak dengesini korumak için ekstra özen göstermelisin.

Bir diğer önemli nokta ise beslenme. Bugün, yiyecekler konusunda aşırılıklara kaçmamaya çalış. Dengeli ve sağlıklı bir beslenme, hem genel sağlığını korumana yardımcı olacak hem de bedenini daha enerjik hissetmeni sağlayacaktır.

Tabii ki, günün sonunda bedenini gevşetmek için biraz zaman ayırmayı; meditasyon, hafif bir yürüyüş veya sakin bir müzik eşliğinde egzersizi de unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…