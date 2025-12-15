onedio
16 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

15.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Aralık Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Aralık Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün seni biraz farklı bir konuyla baş başa bırakıyoruz. Günlük hayatındaki tutkun ve hatta bazen aşırıya kaçan duygusallığın, kontrol etme arzunla birleşince, sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu yoğun duygusal enerji, dolaşım sistemini olumsuz etkileyerek, ayaklarında ve bileklerinde şişkinliğe, tıp dilinde ödem denilen bu duruma neden olabilir. 

İşte tam da bu yüzden, bu duygusal enerjiyi atmak için ayak masajına yönelebilirsin. Hem rahatlatıcı bir etkisi olacak hem de kan dolaşımını hızlandırarak şişkinliği azaltacaktır. Eğer masaj fikri hoşuna gitmezse, kan dolaşımını hızlandıracak egzersizlere yönelebilirsin. Yürüyüş yapmak, yoga veya pilates gibi dolaşımı hızlandıran sporları tercih edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

