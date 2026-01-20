Sevgili Akrep, bugün kariyer hayatında güvenlik ve kontrol ihtiyacının ön planda olduğunu hissedebilirsin. Güneş ve Merkür’ün Kova burcundaki kavuşumu, iş hayatının temelini ilgilendiren bir konuda netleşme sağlayabilir. Belki de daha önce belirsiz olan, kafanı karıştıran bir konu bugün sonunda açıklığa kavuşacak. Tam da bu noktada, içini rahatlatacak bir bilgi alabilirsin, belki de uzun zamandır beklediğin o haber sonunda gelir.

Görünen o ki artık iş hayatında stratejik bir hamle yapmanın da zamanı geldi. Merkür Cazimi, geçmişte yaşadıklarını farklı bir açıdan değerlendirmen konusunda seni destekliyor. Sen de bu süreçte, düzene giren iş hayatında başarıya odaklan. Kendine daha güçlü ve kontrollü yeni bir yol çizmeyi de bir düşün. Bu farkındalık, uzun vadede seni koruyacak bir kalkana dönüşebilir, unutma!

Peki ya aş? Aşk hayatında ise Güneş ve Merkür’ün Kova burcundaki kavuşumu, duygusal sınırlarını belirlemeni sağlıyor. Partnerinle arandaki bağ artık daha şeffaf hale gelebilir. Belki de ilk defa gerçekten birbirinizi anlama fırsatı bulursunuz... Tabii birbirinizi çözmeye çalışırken söylenen sözlerin derin izler bırakacağını unutmamalısın. Her sözün karşı taraf üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Hislerin bazen ona yetersiz ya da fazla gelebilir, dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…