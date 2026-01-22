onedio
23 Ocak Cuma Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

23 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

22.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ocak Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları



Sevgili Akrep, bugün Mars'ın Kova burcunda geçişiyle vücudunun stres ve baskıya karşı normalden daha hassas olduğunu hissedebilirsin. Tabii bu arada Cuma günleri genellikle haftanın en yoğun günleri olur, değil mi? İşte tam da bu yoğunluk, bastırdığın stresin fiziksel bir gerginlik olarak gün yüzüne çıkmasına sebep olabilir.

Gün boyunca hızlı tempoda çalışmak, koşturmak, bir yerden bir yere yetişmeye çalışmak... Bütün bunlar, gün sonuna geldiğinde vücudunun biriken yorgunluğu hissetmesine neden olur. Belki de bu yorgunluğu akşam saatlerinde daha çok hissediyorsun. Bu yüzden, kendine biraz zaman ayırıp dinlenmeye izin vermelisin. Kendini zorlamadan, sakin bir şekilde nefes alıp vererek, belki bir fincan sıcak çay eşliğinde kitabını okuyarak veya sevdiğin bir müziği dinleyerek günün stresinden arınabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

