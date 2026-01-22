onedio
Akrep Burcu right-white
23 Ocak 2026, Günlük Burç Yorumu

22.01.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek? 23 Ocak Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için biraz karmaşık bir gün olabilir. Mars'ın Kova burcuna geçişi ile kariyerindeki bazı gizli konular öne çıkıyor. Haftanın son iş günü olmasına rağmen, iş yerindeki kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler, belki de normalden daha fazla dikkatini çekecek. Belli ki her şey hakkında bilgi sahibi olmak, etrafında olup biteni anlamak isteyeceksin.

Tam da bu noktada kontrolün senin elinde olmadığı durumları daha yakından incelemeye başlayabilirsin. Gücünü başkalarıyla paylaşmanın zor olduğunu biliyoruz ancak bugün bu kaçınılmaz görünüyor. Zira, perde arkasında olup bitenleri keşfetmek için bir müttefike ihtiyaç duyabilirsin. İş ilişkilerini güçlendirmeye odaklan, doğru ilişkiler seni hedeflerine kolayca ulaştırabilir. 

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, duyguların yoğunlaşıyor ama ifade etmek de bir o kadar zorlaşıyor. İşte bu aşamada, partnerinle arandaki ilişkiyi incelemek, iç dünyalarında bir yüzleşmeye neden olabilir. Belki de bir süredir kaçtığın bir durumla yüzleşme zamanı gelmiştir. Zor da olsa eteğindeki taşları dökmeye ne dersin? Tabii bekarsan, anlık hevesler ve heyecanlar seni sarabilir. Dikkatli ol kalıcı olmayan bir aşk seni kendine çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

