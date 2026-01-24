onedio
25 Ocak Pazar Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
25 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Ocak Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün uykuya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabilirsin. Ay'ın etkisi altında olduğun bugünlerde, dinlenme ve derin uyku senin için son derece değerli olacak. Zira bedenin uzun zaman sonra dinlenmek, biraz durmak ve ara vermek isteyecek. 

Tam da bu nedenle güne erken başlamalı ve erken bitirmelisin belki de. Sıcak bitki çayları, huzur ve uyku getiren lavanta yağı ile güzel bir masaj, tabii bir de sıcak bir duş... İşte bugün ihtiyacın olan tam da bu! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

