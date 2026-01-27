onedio
28 Ocak Çarşamba Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

28 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ocak Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ocak Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün iç dünyandaki baskıyı fiziksel bir ağırlık olarak hissetme olasılığın oldukça yüksek. Bu durum, seni biraz zorlayabilir ve bedenini gerebilir. Kontrolü elinde tutma arzun, bu durumu daha da karmaşık hale getirebilir. Yani, bugünün enerjisi işleri biraz da akışa izin bırakman gerektiğini söylüyor.

Tam da bu noktada kontrolü bırakmanın, güç kaybı anlamına gelmediğini unutma. Aslında, bu durum seni daha da güçlendirebilir. Kendini bu akışa bırak, hayatın getireceği huzuru ve rahatlamayı deneyimle. Sakinleşmek ve kendine zaman ayırmak sana iyi gelecektir. Biraz cilt bakımı ve güzellik seansı sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecektir emin ol! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

