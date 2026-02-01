onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 2 Şubat Pazartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
2 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Şubat Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzündeki hareketlilik, bedeninin artık biraz yorgun olduğunu ve 'dur' demeye başladığını hissettirebilir. Ay'ın Başak burcuna geçişiyle birlikte, son zamanlarda üzerinde biriken yüklerin sonuçlarını daha net bir şekilde hissetmeye başlayabilirsin. Eğer kendine biraz zaman ayırıp dinlenmeyi ertelemeyi bırakırsan, haftaya sandığından çok daha enerjik ve dinç bir şekilde başlarsın.

Hadi kendine biraz mola ver ve haftaya taptaze bir enerjiyle girmek için güzellik rutinlerine de zaman ayır. Belki cilt bakımı, saç kesimi, stil değişikliği ya da estetik dokunuş kendini düşündüğünden çok daha iyi hissetmeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

