Sevgili Akrep, bugün bedeninin stres biriktirmeye oldukça meyilli olduğunu söylüyor. Gün içerisinde bastırdığın duyguların, kaslarında gerginlik ya da ruhunda bir huzursuzluk şeklinde kendini gösterebilir. Bu durum, enerjini düşürebilir ve gününü olumsuz etkileyebilir.

Bugünün anahtar kelimesi 'rahatlamak' olmalı. Zihninde biriken yükleri, olumsuz düşünceleri ve stresi üzerinden atmanın zamanı geldi. Bunun için belki biraz meditasyon yapabilir, belki de biraz yoga ile ruhunu ve bedenini hafifletebilirsin.

Fiziksel aktiviteler de bugün senin için oldukça rahatlatıcı olabilir. Ancak burada önemli olan nokta, bu aktivitelerin kısa ve yoğun olmaması. Yani bugün kendini aşırı yormaktan kaçın ve kendine sahiden iyi baktığına emin ol. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…