Akrep Burcu right-white
5 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 5 Şubat Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 5 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün bedeninin stres biriktirmeye oldukça meyilli olduğunu söylüyor. Gün içerisinde bastırdığın duyguların, kaslarında gerginlik ya da ruhunda bir huzursuzluk şeklinde kendini gösterebilir. Bu durum, enerjini düşürebilir ve gününü olumsuz etkileyebilir.

Bugünün anahtar kelimesi 'rahatlamak' olmalı. Zihninde biriken yükleri, olumsuz düşünceleri ve stresi üzerinden atmanın zamanı geldi. Bunun için belki biraz meditasyon yapabilir, belki de biraz yoga ile ruhunu ve bedenini hafifletebilirsin.

Fiziksel aktiviteler de bugün senin için oldukça rahatlatıcı olabilir. Ancak burada önemli olan nokta, bu aktivitelerin kısa ve yoğun olmaması. Yani bugün kendini aşırı yormaktan kaçın ve kendine sahiden iyi baktığına emin ol. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

