Sevgili Akrep, bugün kalbinin daha hızlı çarptığını hissedebilirsin. Bu yoğun duygularınla baş başa kaldığın bu dönemde, içinde bir yerlerde sakladığın duyguların birdenbire açığa çıkması olası. Böyle bir durumda ne yapacağını bilemezsin belki de... Ama unutma ki bu durum hem yıkıcı hem de arındırıcı bir etkiye sahip olabilir.

Bu yoğun duygusal dönem, samimiyetin artmasına ve ilişkinin tonunun değişmesine yol açabilir. Belki de bu değişim, ilişkinin daha olumlu bir yöne evrilmesine yardımcı olabilir. Partnerinle aranda sır kalmaması, aşkın en güzel halini yaşama şansını sana sunabilir. Kalbini dinle, aşkı hisset... Unutma ki aşk, bazen acı verir ama aynı zamanda hayatın en güzel duygularından biridir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…