Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
08.11.2025 - 14:13

Bildiğiniz gibi lüks restoranlar sadece yemekleriyle değil, masaya gelen sunumlarıyla da adeta şov yapıyor. Üstelik bazen öyle sıra dışı ve şaşırtıcı sunumlar sofralara geliyor ki yemek yemeden önce hayatı sorgulamak zorunda kalıyoruz. Sizin için bir kez daha masaya geldiğinde damağınızı da aklınızı da zorlayacak yasarımları derledik. Bakalım, Reddit'ten sizin için derlediğimiz 13 bi' acayip sunum arasında favoriniz hangisi olacak? 

Önce karnınızı doyurmak isteyebilirsiniz... Ama sonra iştahınız kalırsa, afiyet olsun! 

Kaynak

1. Kimi soğanı kırar da yer kimi içini oyar da yer!

1. Kimi soğanı kırar da yer kimi içini oyar da yer!

New York'taki lüks bir restoranda soğanın içinde servis edilen elbete ki soğan çorbası enfesmiş, duyduğumuza göre!

2. Bir tabağın iki yarısı... "Biri sensin biri ben!"

2. Bir tabağın iki yarısı... "Biri sensin biri ben!"

Romantik bir akşam için gereken fedakarlık yapılmış elbette!

3. Porsiyonu az bulanlara gelsin!

3. Porsiyonu az bulanlara gelsin!

Porsiyon büyütmek tamam ama kürekle sunum yapmak kimin aklına geldi?

4. Peki, bir kase mojito?

4. Peki, bir kase mojito?

Gördüğünüz gibi dünyanın çivisi çıktı: Bardaklar tabak, kaseler bardak oldu!

5. Dökmeden yiyen, hesap ödemeyecek!

5. Dökmeden yiyen, hesap ödemeyecek!

Artık, kesme tahtasında sunum yapmanın sınırını aştık diyebilir miyiz?..

6. Bu ziyafet için tüm imkanlar zorlanmış!

6. Bu ziyafet için tüm imkanlar zorlanmış!

Müşterilerini mutlu etmek için kazma ile kürek ile gelmişler adeta... Kesme tahtası ve kürek yerine bir tabak yeterdi oysa.

7. Mama kabında ziyafet...

7. Mama kabında ziyafet...

Şarkı sözü gibi olmamış mı? Bakınız: Sevgili 'Son Feci Bisiklet' ekibine selam olsun, 'Bikinisinde Astronomi'

8. Kocaman tahtanın ortasında yalnız bir sunum!

8. Kocaman tahtanın ortasında yalnız bir sunum!

Porsiyona uygun tabak seçmek, düşündüğümüzden zor anlaşılan.

9. Kendinizi özel hissetmemeniz için elden gelen her şey yapılmış!

9. Kendinizi özel hissetmemeniz için elden gelen her şey yapılmış!

Bir ekmek sepeti ile tüm lezzetler bir arada sunulabilir... Tabii!

10. Bu kadarını biz de beklemiyorduk...

10. Bu kadarını biz de beklemiyorduk...

Bunca zamandır sizin için lüks ve pahalı restoran sunumlarını derliyoruz. Ama böylesine biz de hâlâ alışamadık, ne diyebiliriz ki?

11. Kahvaltıda bir bardak karpuza kim hayır diyebilir ki?

11. Kahvaltıda bir bardak karpuza kim hayır diyebilir ki?

Krudite tabağında karpuz olmaz diyenlere gelsin!

12. Ve karşınızda, bardakta karpuz fikrine taş çıkaran o sunum!

12. Ve karşınızda, bardakta karpuz fikrine taş çıkaran o sunum!

Peki artık bu bir facia diyebilir miyiz?

13. Hadi bir efsane ile lezzet turuna son verelim!

13. Hadi bir efsane ile lezzet turuna son verelim!

Benzer sunumları görmüştük elbette ama bu haftanın enfes ve bi' acayip lezzet turunu nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇

