Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Bildiğiniz gibi lüks restoranlar sadece yemekleriyle değil, masaya gelen sunumlarıyla da adeta şov yapıyor. Üstelik bazen öyle sıra dışı ve şaşırtıcı sunumlar sofralara geliyor ki yemek yemeden önce hayatı sorgulamak zorunda kalıyoruz. Sizin için bir kez daha masaya geldiğinde damağınızı da aklınızı da zorlayacak yasarımları derledik. Bakalım, Reddit'ten sizin için derlediğimiz 13 bi' acayip sunum arasında favoriniz hangisi olacak?
Önce karnınızı doyurmak isteyebilirsiniz... Ama sonra iştahınız kalırsa, afiyet olsun!
1. Kimi soğanı kırar da yer kimi içini oyar da yer!
2. Bir tabağın iki yarısı... "Biri sensin biri ben!"
3. Porsiyonu az bulanlara gelsin!
4. Peki, bir kase mojito?
5. Dökmeden yiyen, hesap ödemeyecek!
6. Bu ziyafet için tüm imkanlar zorlanmış!
7. Mama kabında ziyafet...
8. Kocaman tahtanın ortasında yalnız bir sunum!
9. Kendinizi özel hissetmemeniz için elden gelen her şey yapılmış!
10. Bu kadarını biz de beklemiyorduk...
11. Kahvaltıda bir bardak karpuza kim hayır diyebilir ki?
12. Ve karşınızda, bardakta karpuz fikrine taş çıkaran o sunum!
13. Hadi bir efsane ile lezzet turuna son verelim!
