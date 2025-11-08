Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Tasarım dünyası bazen mantık sınırlarını zorlar! Kimileri estetikten uzak, kimileri ise tamamen absürt olabilir... Görenlerin gözlerini yakan ve akılları karıştıran tasarım serimizde ise bu hafta da sizi şaşırtmaya hazırız. Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 bi' acayip tasarım arasından favorinizin hangisi olacağını ise merak ediyoruz. Bakalım gördükleriniz size çılgınlık mı gelecek, abartı mı? Yoksa normal mi bulacaksınız?
Şimdi gözlerinizi açın, şimdi bi' acayip tasarım turuna başlıyoruz!
1. Kimine altın varaklı, kimine mor topuklu düşer bu hayatta!
2. Balıkçılık piyasası açıklasın; bu ne mana?
3. Modada gelinen son nokta!
4. Modern mi sanat?
5. Biri bizi gözetliyor...
6. Peki, hastanenin Halloween konseptini nasıl buldunuz?
7. Tanıştırayım, hanım hanımcık dediğim kankam...
8. Çatal, kaşık, bıçak takımı...
9. Patrick sane neler oldu?
10. Siz hâlâ plastik pipet mi kullanıyorsunuz?👇
11. Yarış denilince akla onun adı gelir! Bildiniz mi?
12. Tarzından hiçbir zaman ödün vermeyenlere gelsin!
13. Angelina Jolie ve Brad Pitt bile bunu yapmadı...
