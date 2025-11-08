onedio
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
08.11.2025 - 12:56

Tasarım dünyası bazen mantık sınırlarını zorlar! Kimileri estetikten uzak, kimileri ise tamamen absürt olabilir... Görenlerin gözlerini yakan ve akılları karıştıran tasarım serimizde ise bu hafta da sizi şaşırtmaya hazırız. Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 bi' acayip tasarım arasından favorinizin hangisi olacağını ise merak ediyoruz. Bakalım gördükleriniz size çılgınlık mı gelecek, abartı mı? Yoksa normal mi bulacaksınız? 

Şimdi gözlerinizi açın, şimdi bi' acayip tasarım turuna başlıyoruz!

Kaynak

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını İncelemeyi Unutmayın👇

1. Kimine altın varaklı, kimine mor topuklu düşer bu hayatta!

Artık daha iyi bir tuvalet tasarımı hayal edemediğinizi tahmin edebiliyoruz!

2. Balıkçılık piyasası açıklasın; bu ne mana?

Bir de sizden duymak isteriz, sizce yaratıcı mı, yoksa saçma mı bu tasarım?

3. Modada gelinen son nokta!

Nerede o eski şıklık, nerede o 20'lerin klaslığı diyor musunuz? Ne yalan söyleyelim, biz dedik...

4. Modern mi sanat?

Modern sanattan anlamadığımızı fark etmişsinizdir. Zira, bu özel bir şey ise ve ardında derin manalar saklı ise bize de anlatın lütfen.

5. Biri bizi gözetliyor...

Motor sürecekseniz, ihtiyacınız olan o göz alıcı kaskı bulduk efendim! Buyurunuz...

6. Peki, hastanenin Halloween konseptini nasıl buldunuz?

Konum hastane olmasaydı elbette mükemmel bir Halloween konsepti olurdu.

7. Tanıştırayım, hanım hanımcık dediğim kankam...

Bazen her şey göründüğü gibi olmayabilir tabii. Ama bu dövme bir ömür bedeninizde böyle görünecek biliyorsunuz, değil mi?

8. Çatal, kaşık, bıçak takımı...

Nail art günden güne evrimleşiyor ve tırnaklar da gelişiyor gibi... Ne dersiniz?

9. Patrick sane neler oldu?

Sünger Bob ailesinin sevimli Patrick'i yıldızlıktan Yeşilçam'ın canavar ahtapotuna dönüşmüş.

10. Siz hâlâ plastik pipet mi kullanıyorsunuz?👇

11. Yarış denilince akla onun adı gelir! Bildiniz mi?

Peki bu araba ile trafiğe çıkar mıydınız, Türkiye'de?

12. Tarzından hiçbir zaman ödün vermeyenlere gelsin!

Artık ona 'mouse' diyemezsiniz, Usta Splinter diyeceksiniz!

13. Angelina Jolie ve Brad Pitt bile bunu yapmadı...

Bu nasıl sevgi, bu nasıl romantizm a dostlar? Şimdi söz sizde. Hadi yorumlarda buluşalım! 👇

