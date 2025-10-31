Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Sıradanlıktan sıkıldınız ve yeni bir şeyler mi denemek istiyorsunuz? O zaman tam da size göre lezzetlerle karşınızdayız... İlginçliği ve yaratıcılığı ile adeta hassas mideleri zorlamak için tasarlan bi' acayip restoran sunumlarını sizin için derledik. Bakalım, lüks restoranlarda yapılan bu sunumlardan hangileri iştahınızı kabartacak ya kapatacak? Reddit'ten derlediğimiz 13 ilginç sunumla lezzet turumuz başlıyor!
İştahınız kalırsa, afiyet olsun...
1. Külahlar tamam da saat nesi?
2. Bugün de bonbonlar yendi mi?
3. Hayaller ... Hayatlar...
4. "Mac and cheese" derken bunu düşünmediğinize eminiz!
5. Sıkı durun: Ziyafette yaratıcılığın sınına gelindi... 👇
6. Bir tek taşı sıyıra sıyıra tereyağı yemediğimiz kalmıştı!
7. Masadan yerdik biz ya zahmet etmişsiniz!
8. Bir kadeh karides çorbası alır mısınız?
9. Banyo fayansı mı o?
10. Tatlı krizinde tiramisu mu istemiştiniz?
11. Askıda görmek istediğimiz tek şey, diyebilir miyiz?
12. Bu restoran konuklarına akşam yemeği için "yağmurluk giymeyi" öneriyor! 👇
13. Son olarak: Tatlı mı tatlı bir ağaç!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın