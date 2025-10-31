onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.10.2025 - 10:15

Sıradanlıktan sıkıldınız ve yeni bir şeyler mi denemek istiyorsunuz? O zaman tam da size göre lezzetlerle karşınızdayız... İlginçliği ve yaratıcılığı ile adeta hassas mideleri zorlamak için tasarlan bi' acayip restoran sunumlarını sizin için derledik. Bakalım, lüks restoranlarda yapılan bu sunumlardan hangileri iştahınızı kabartacak ya kapatacak? Reddit'ten derlediğimiz 13 ilginç sunumla lezzet turumuz başlıyor! 

İştahınız kalırsa, afiyet olsun...

Geçen Haftanın Bi' Acayip Sunumlarına Göz Atmayı Unutmayın👇

1. Külahlar tamam da saat nesi?

1. Külahlar tamam da saat nesi?

İşletme kadar muzip bir müşteriyle de karşı karşıyayız anlaşılan!

2. Bugün de bonbonlar yendi mi?

2. Bugün de bonbonlar yendi mi?

'Avucunu yala' sözüne ithafen yapılan bu tatlı mı tatlı bonbon sunumunu sakın kaçırmayın.

3. Hayaller ... Hayatlar...

3. Hayaller ... Hayatlar...

İşte bu yüzde her gördüğünüze inanmayın deriz!

4. "Mac and cheese" derken bunu düşünmediğinize eminiz!

4. "Mac and cheese" derken bunu düşünmediğinize eminiz!

Peki sizce; bir hayli özensiz olması mı, yoksa mac n cheese'e hiç benzememesi mi daha büyük sorun?

5. Sıkı durun: Ziyafette yaratıcılığın sınına gelindi... 👇

6. Bir tek taşı sıyıra sıyıra tereyağı yemediğimiz kalmıştı!

6. Bir tek taşı sıyıra sıyıra tereyağı yemediğimiz kalmıştı!

Kayada tereyağı için İrlanda'ya gidiyoruz! Gelen var mı?

7. Masadan yerdik biz ya zahmet etmişsiniz!

7. Masadan yerdik biz ya zahmet etmişsiniz!

Yalnız hakkını yemeyelim, pizza bir hayli enfes görünüyor.

8. Bir kadeh karides çorbası alır mısınız?

8. Bir kadeh karides çorbası alır mısınız?

Sahiden bunu nasıl yiyeceğinizi merak ediyoruz!

9. Banyo fayansı mı o?

9. Banyo fayansı mı o?

Çatal steril kalmış ama kek için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz...

10. Tatlı krizinde tiramisu mu istemiştiniz?

10. Tatlı krizinde tiramisu mu istemiştiniz?

Porsiyonu küçük restoranlardan sıkılanlar için mükemmel bir sunum!

11. Askıda görmek istediğimiz tek şey, diyebilir miyiz?

11. Askıda görmek istediğimiz tek şey, diyebilir miyiz?

Askıda pastırmaya alıştık desek de sayı artınca biraz garip olduk!

12. Bu restoran konuklarına akşam yemeği için "yağmurluk giymeyi" öneriyor! 👇

13. Son olarak: Tatlı mı tatlı bir ağaç!

13. Son olarak: Tatlı mı tatlı bir ağaç!

Beignet ağacı herkesin favorisi olmuştur bile ama biz yine de soralım: Hangi sunum iştahınızı kapattı, hangi sunum iştahınızı açtı? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın