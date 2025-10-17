onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.10.2025 - 11:41

Modadan otomotive, dövme sanatından tırnak tasarımına bi' acayip tasarım turuna çıkıyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde sınır tanımayan bakış açılarıyla üretilen bu tasarımlar, sizin de sınırlarınızı zorlayacak. Gördüklerinize inanmak istemeseniz de hepsi gerçek. Acaba Reddit'ten sizin için derlediğimiz 13 cesur tasarım arasında favoriniz hangisi olacak?

Şimdi gözlerinizi iyi açın, başlıyoruz!

Kaynak

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını da Keşfedebilirsiniz👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Moda dünyası, sağlık sektörünü de ele geçirdi!

1. Moda dünyası, sağlık sektörünü de ele geçirdi!

Modanın güzellikle, güzelliğin de sağlıkla bağı olduğunu kanıtlayan bu eşsiz çanta tasarımını kolunuza takmak ister misiniz? Şifanızı da yanınızda taşıyorsunuz, üstelik...

2. Teknolojide son nokta...

2. Teknolojide son nokta...

Arabanızı 3 tekerlekli motora çevirebilirsiniz adlı çalışmayı nasıl buldunuz?

3. Hava aldıran pantolon!

3. Hava aldıran pantolon!

Sadece hava almakla da kalmıyor, tam da gözlerinizin içine bakıyor!

4. İşte karşınızda vahşi bir tasarım!

4. İşte karşınızda vahşi bir tasarım!

İnsanoğlu ne zaman doğadan gerçekten ilham almayı başaracak acaba?

5. Bazı acılar tatlıya bağlanmış...

5. Bazı acılar tatlıya bağlanmış...

Romantik bir özür olabilir aslında! Onda açtığınız yaralar derin değilse, siz de gofretten bir yara bandı ile işi tatlıya bağlayabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kaçabilirsin ama saklanamazsın: "Gözüm üzerinde"

6. Kaçabilirsin ama saklanamazsın: "Gözüm üzerinde"

İki göz size yetmiyorsa, kulaklarınıza da takmayı deneyin.

7. Daha önce Yunan mitolojisinden ilham almış nail art görmüş müydünüz?

7. Daha önce Yunan mitolojisinden ilham almış nail art görmüş müydünüz?

Yunan mitolojisinin efsanevi varlığı Pan'dan ilham aldığını düşündüğümüz bu parmaklar, umarız hiçbir çoraptan çıkmaz!

8. Yapay zeka değil gerçek...

8. Yapay zeka değil gerçek...

Yapay zeka ya da minecraft'tan alıntı sanabilirsiniz ama bu saç kesimi gerçek! E beyler, denemeye var mısınız?

9. Vahşi güzellik dedikleri bu olsa gerek!

9. Vahşi güzellik dedikleri bu olsa gerek!

Karakterinizi temsil eden hayvanı saç tasarımınızla birleştirseniz, ancak bu kadar özel bir tasarım olabilirdi.

10. Yeni gelinlere özel yemek takımı: Afiyet Olsun!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. İnsanın evrimi adlı dövme tasarımı bu olsa gerek!

11. İnsanın evrimi adlı dövme tasarımı bu olsa gerek!

Tabii günümüz insanının evrimi...

12. Peki içinizi ısıtacak bir Pokemon dövmesine ne dersiniz?

12. Peki içinizi ısıtacak bir Pokemon dövmesine ne dersiniz?

Hadi ama itiraf edin siz de Pokemon'a kim hayır diyebilir ki?

13. Son durak: Moda dünyasının son keşfi!

13. Son durak: Moda dünyasının son keşfi!

Zararlı bir alışkanlık olan tütünlü mamüle özendiriyor diye kapatılacak bu pantolonu giymek ister miydiniz? Şimdi söz sizde, yorumlarda buluşalım. Favori tasarımınızı yazmayı unutmayın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın