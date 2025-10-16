onedio
Hanımlar Koşun Flört Haritası Açıklandı! En Hanımcı Erkekler Hangi Şehirlerden Çıkıyor?

Elif ÇAMLIBEL
16.10.2025 - 09:03

Evlilik hayali kuranlar için adeta rehber niteliğinde bir liste açıklandı. Artık aşkı doğru şehirde bulabilirsiniz! Sık sık sosyal medya üzerinden yaptıkları 'enler' listeleri ile gündem olan @genctg bu kez de Türkiye'nin en hanımcı erkeklerinin çıktığı 6 şehri sıraladı. Listenin zirvesinde Adana yer alırken, en romantik şehir denilen Ankara, İzmir ya da İstanbul listeye giremedi. 

İşte, Türkiye'nin en hanımcı erkeklerinin yaşadığı o şehirler...

Bakalım, Türkiye'nin en hanımcı erkeklerinin yaşadığı şehirlerini tahmin edebilecek misiniz?

Hanımların hayli ilgisini çekecek listede Karadeniz'den iki şehir yer aldı, Ege'den bir!

Sosyal medyanın gündemine oturan @genctg listesi ise tartışmalara da yol açtı. Kimileri Rize ve Şanlıurfa'yı listeye yakıştıramadı kimileri bu sırrın ortaya çıkmasına üzüldü. Peki, sizce bu liste doğru mu? 

Gelin bir de sosyal medya kullanıcılardan gelen yorumlara göz atalım.

Şimdi söz sizde, yorumlarda buluşalım!

