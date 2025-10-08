onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadının “Sabit Berberi Olmayan Adamın Karakteri Yoktur” Sözü X’i Karıştırdı: Eril mi, Dişil mi?

Bir Kadının “Sabit Berberi Olmayan Adamın Karakteri Yoktur” Sözü X’i Karıştırdı: Eril mi, Dişil mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 22:53

İçerik Devam Ediyor

Bir videocast programında “Sabit berberi olmayan adamın karakteri yoktur” diyen kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu. Ağlayacaksan Oynamayalım adlı YouTube kanalında yayınlanan video bir erkeğin sabit berberinin olmasının dişil mi, yoksa eril mi olduğuna dair tartışma başlattı. X'te hızla yayılan videoya gelen yorumlar ise hem güldürdü hem şaşırttı. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelin, "Bir erkeğin sabit berberi olmalı mı, olmamalı?" tartışmasını başlatan o videoya bir kez de birlikte göz atalım👇

“Sabit berberi olmayan adamın karakteri yoktur”

“Sabit berberi olmayan adamın karakteri yoktur”

Sabit berber tartışması X'te hızla alevlenirken, 'Saçımı kendim kesiyorum', 'Erillik testi mi?' diyenler ve berber fiyatlarını masaya yatıranlar dikkat çekti. Pek çok kişi ise bu genellemeyi 'toksik' olarak nitelendirdi. 

İşte, sosyal medyadan gelen bazı yorumlar👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Söz sizde, yorumlarda buluşalım: Sizce bir erkeğin sabit berberi olmalı mı, yoksa olmamalı mı? Tabii berber ile dişil ve eril enerjisi arasında bağlantı kurabilecek misiniz, o da size kalmış.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
7
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın