Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Sınırları zorlamaya ne kadar açıksınız? Saç kesiminizden arabanıza, giyiminizden dövmenize tasarım çılgınlıklarıyla dünyanın gözleri önüne çıkmaya cesaretiniz var mı, mesela? Sizin için Reddit'ten seçtiğimiz 13 tasarım sahiden sınırları zorluyor. Gördükleriniz karşısında 'Bu ne cesaret?' mi diyeceksiniz, yoksa bu çılgınlıklar size de 'Yok artık' mı dedirtecek merak ediyoruz!
Şimdi gözlerinizi iyi açın, çünkü bi' acayip tasarım turuna başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ne istediniz Vosvos'tan!
2. Çıtır tavuklu terlik mi?
3. Sakın ola açken dövme yaptırmayın!
4. Menteşeli nail art desek, ne hayal ederdiniz? 👇
5. Dünyanın en şık hesap makinesi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Açlık mı, şıklık mı?
7. Yeni gelinlerin tek eksiği!
8. Zeki bir araba!
9. İşte karşınızda şantiye modası! 👇
10. Beyler yeni saç modeliniz belli oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Ayakkabı araba...
12. Graham Bell'in gözü yaşlı!
13. Telefonların başına gelen de kimsenin başına gelmedi yani!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın