Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
01.11.2025 - 13:44

Sınırları zorlamaya ne kadar açıksınız? Saç kesiminizden arabanıza, giyiminizden dövmenize tasarım çılgınlıklarıyla dünyanın gözleri önüne çıkmaya cesaretiniz var mı, mesela? Sizin için Reddit'ten seçtiğimiz 13 tasarım sahiden sınırları zorluyor. Gördükleriniz karşısında 'Bu ne cesaret?' mi diyeceksiniz, yoksa bu çılgınlıklar size de 'Yok artık' mı dedirtecek merak ediyoruz! 

Şimdi gözlerinizi iyi açın, çünkü bi' acayip tasarım turuna başlıyoruz!

Kaynak

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını İncelemeyi Unutmayın👇

1. Ne istediniz Vosvos'tan!

Dünyanın enleri arasında yerini alan şirin mi şirin Vosvos'a bunu yapan size neler yapar bir düşünün...

2. Çıtır tavuklu terlik mi?

'Tavuğa benzemiyor' diyenleri de duyar gibiyiz... Ancak maalesef bu terlik bir kovada yediğimiz o çıtır tavuklara ithafen tasarlanmış!

3. Sakın ola açken dövme yaptırmayın!

Dünyanın en popüler tatlılarından biri olan Tiramisu bir hayli lezzetli bir İtalyan lezzeti. Fakat İtalya'nın Veneto bölgesindeki Treviso kentinde yer alan ve Treviso'daki Le Beccherie restoranında Tiramisu tarifini keşfeden ustanın bile bu dövmeyi yaptıracağını sanmıyoruz.

4. Menteşeli nail art desek, ne hayal ederdiniz? 👇

5. Dünyanın en şık hesap makinesi!

Matematik dünyasını sarsan bu şıklık, artık sizin de aklınızdan çıkmayacak!

6. Açlık mı, şıklık mı?

Açken alışveriş yapmayın diyen uzmanların ne kadar haklı olduğunu bir kez daha anlamış olmalısınız!

7. Yeni gelinlerin tek eksiği!

Sahi, bu tasarım kimin aklına geldi? Evinizde ister miydiniz, merak ediyoruz.

8. Zeki bir araba!

Yeşil beyni olan bir arabayı kim istemez ki? Ne diyelim, arabanın kapısında da yazdığı gibi bu zeka ile kazasız belasız 'Bunu başaracağız.'

9. İşte karşınızda şantiye modası! 👇

10. Beyler yeni saç modeliniz belli oldu!

Her erkeğin hayalindeki saçı da bulduğumuza göre, göz kanatmaya biraz daha devam edebiliriz.

11. Ayakkabı araba...

Dev bir Converse bindiğinizi hayal etsenize...

12. Graham Bell'in gözü yaşlı!

Telefon kulübesini akvaryuma dönüştürmek mi? Daha iyi bir geri dönüşüm olmazdı!

13. Telefonların başına gelen de kimsenin başına gelmedi yani!

Şimdi söz sizde! Yorumlarda buluşalım, favoriniz hangisi?

