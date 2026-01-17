onedio
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
17.01.2026 - 16:04

Üst düzey bir ziyafet ve özel bir deneyim yaşamak üzere gittiğiniz lüks restoranda, iştah kapatan bir sunumla karşılaşsanız, ne yapardınız? Şefin 'sanat eseri' faciaya dönerken, lezzeti mi tercih edersiniz; yoksa gördükleriniz ziyafetin başlamadan bitmesine mi neden olur? 

Sizin için bu hafta Reddit'ten derlediğimiz 13 iştah kapatan sunum arasından favorinizi şimdiden merak ediyoruz. Siz de hazırsanız, akıl tutulması yaşayacağınız lezzet turu başlıyor. 

İştahınız kalırsa, afiyet olsun! 

Geçtiğimiz Haftanın Hayatı Sorgulatan Lezzetlerini İncelemeyi Unutmayın👇

1. Araba gelir, düt düt düt...

1. Araba gelir, düt düt düt...

Yemek seçen erkek çocukları için tasarlanmış olduğuna emin olduğumuz enfes sunumla lezzet turu başlıyor...

2. Saksı ve çiçek de yeniyor mu, peki?

2. Saksı ve çiçek de yeniyor mu, peki?

Her şeyi yerim diyorsanız, koşun koşun gidin bu restorana!

3. Kokteyl dediğin de küvette içilir zaten...

3. Kokteyl dediğin de küvette içilir zaten...

İçinizi ferahlatacak bir ziyafeti biz sevmedik diyemeyiz ama!

4. Tam da gözlerimiz kürek sunumlarını arıyordu, değil mi?

4. Tam da gözlerimiz kürek sunumlarını arıyordu, değil mi?

Kürekte hamburger, patates, biftek... görmediğimiz kaldı mı peki?

5. Eyfel kulesini, Pisa kulesini unutun... Artık ekmek kulesi var!

5. Eyfel kulesini, Pisa kulesini unutun... Artık ekmek kulesi var!

Bundan sonra ekmek sepetlerini atıyoruz, ekmek şişlerini baş köşeye yerleştiriyoruz!

6. "Beni doyurmak kolay değildir" diyenlere...

6. "Beni doyurmak kolay değildir" diyenlere...

Tabii normal bir kasede noddle yemenin çok daha kolay olacağına eminiz!

7. Bugüne kadar nasıl aklımıza gelmedi?

7. Bugüne kadar nasıl aklımıza gelmedi?

Yeni gelinlerin çeyizindeki son eksik parçayı da bulduk! Bu tabak kaçmaz hanımlar...

8. Yumurtanın içinden tiramisu çıkacağı kimin aklına gelebilirdi ki?

8. Yumurtanın içinden tiramisu çıkacağı kimin aklına gelebilirdi ki?

Tatlı krizinizde sıcak sıcak bu enfes sunum kaçmaz...

9. Fransız Benye'leri bunu hak edecek ne yaptı ki?

9. Fransız Benye'leri bunu hak edecek ne yaptı ki?

Yerli ve milli sucuk ağacımıza gönderme yapıyor olabilirler tabii!

10. Kayanın üzerindeki bu lezzet ziyafetini de kaçırmak istemezdiniz, eminiz ki!

10. Kayanın üzerindeki bu lezzet ziyafetini de kaçırmak istemezdiniz, eminiz ki!

İştah açan bir sunum olmadığı kesin ama umarız lezzeti fiyatına değer!

11. Pabuç dolusu patates...

11. Pabuç dolusu patates...

Kürek, kamyon, yumurta... her şey tabak oldu diyen restoran sahibi işin dozunu ayakkabıya kadar çıkarmış. Tebrik edelim!

12. "Ah o gemide ben de olsaydım..."

12. "Ah o gemide ben de olsaydım..."

Gemide ziyafete başlıyoruz!

13. Hadi bir çatal seçin!

13. Hadi bir çatal seçin!

İştahınız kaldıysa, size de helal olsun ve tabii afiyet olsun!

