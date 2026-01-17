Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Üst düzey bir ziyafet ve özel bir deneyim yaşamak üzere gittiğiniz lüks restoranda, iştah kapatan bir sunumla karşılaşsanız, ne yapardınız? Şefin 'sanat eseri' faciaya dönerken, lezzeti mi tercih edersiniz; yoksa gördükleriniz ziyafetin başlamadan bitmesine mi neden olur?
Sizin için bu hafta Reddit'ten derlediğimiz 13 iştah kapatan sunum arasından favorinizi şimdiden merak ediyoruz. Siz de hazırsanız, akıl tutulması yaşayacağınız lezzet turu başlıyor.
İştahınız kalırsa, afiyet olsun!
1. Araba gelir, düt düt düt...
2. Saksı ve çiçek de yeniyor mu, peki?
3. Kokteyl dediğin de küvette içilir zaten...
4. Tam da gözlerimiz kürek sunumlarını arıyordu, değil mi?
5. Eyfel kulesini, Pisa kulesini unutun... Artık ekmek kulesi var!
6. "Beni doyurmak kolay değildir" diyenlere...
7. Bugüne kadar nasıl aklımıza gelmedi?
8. Yumurtanın içinden tiramisu çıkacağı kimin aklına gelebilirdi ki?
9. Fransız Benye'leri bunu hak edecek ne yaptı ki?
10. Kayanın üzerindeki bu lezzet ziyafetini de kaçırmak istemezdiniz, eminiz ki!
11. Pabuç dolusu patates...
12. "Ah o gemide ben de olsaydım..."
13. Hadi bir çatal seçin!
