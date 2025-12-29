onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojiye Göre Sıkı Tokalaşmak Ne Anlama Geliyor?

Psikolojiye Göre Sıkı Tokalaşmak Ne Anlama Geliyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.12.2025 - 11:37

İnsan ilişkilerinde ilk temas çoğu zaman bir tokalaşmayla başlar. Tokalaşma söylenen sözlerden çok daha fazlasını anlatabilir. Tokalaşmanın süresi, şekli ve özellikle sertliği bireyin kendini nasıl konumlandırdığına, karşısındaki kişiyle kurmak istediği ilişkiye ve içinde bulunduğu ruh haline dair önemli ipuçları taşır. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan sıkı tokalaşma, psikoloji açısından tek bir anlama indirgenemeyecek kadar çok katmanlı bir davranış olarak değerlendiriliyor. Peki sıkı tokalaşmak psikolojide ne anlama geliyor?

Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10909...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tokalaşma, kişiler arası iletişimde ilk izlenimi belirleyen en temel temas biçimlerinden biridir.

Söze dökülmeyen bu kısa temas bireyin karşısındaki kişiye dair algısını şekillendirirken aynı zamanda tokalaşan kişinin ruh hali, kişilik özellikleri ve iletişim tarzı hakkında da ipuçları veriyor.

Özellikle sıkı tokalaşma, psikolojide tek boyutlu bir anlam taşımıyor. bağlama göre farklı şekillerde yorumlanabiliyor.

Psikolojik araştırmalar, sıkı tokalaşmanın çoğu zaman öz güvenle ilişkilendirilse de bunun her durumda gerçek bir öz güven göstergesi olmadığını ortaya koyuyor.

Psikolojik araştırmalar, sıkı tokalaşmanın çoğu zaman öz güvenle ilişkilendirilse de bunun her durumda gerçek bir öz güven göstergesi olmadığını ortaya koyuyor.

Dengeli ve kontrollü bir el sıkışma genellikle sağlıklı bir benlik algısına işaret ederken gereğinden fazla sert tokalaşma, bireyin karşı taraf üzerinde etki bırakma ya da durumu kontrol etme isteğini yansıtabilir. Bu durum, bilinçli bir güç gösterisi olabileceği gibi kişinin kendini güçlü hissetme ihtiyacının dışavurumu da olabilir.

Sıkı tokalaşma aynı zamanda baskınlık eğilimiyle ilişkilendirilir.

Sosyal psikoloji bağlamında, fiziksel temasın yoğunluğu bireyler arasındaki güç dengesine dair mesajlar iletir. Sert bir el sıkışma, özellikle iş ve rekabet ortamlarında, “inisiyatif bende” anlamına gelen sözsüz bir iletişim biçimi olarak değerlendirilebilir. Ancak bu tutum her zaman olumlu algılanmaz ve karşı tarafta mesafe ya da rahatsızlık hissi de yaratabilir.

Bir diğer önemli boyut ise stres ve duygusal gerginliktir.

Bir diğer önemli boyut ise stres ve duygusal gerginliktir.

Bazı bireyler için tokalaşma anı, sosyal baskının yoğun hissedildiği bir temas noktasıdır. Bu durumda sıkı tokalaşma, bilinçli bir güç gösterisinden ziyade, içsel gerilimin bedensel bir yansıması olarak ortaya çıkabilir. Özellikle kaygı düzeyi yüksek kişilerde bu tür tepkiler daha sık görülür.

Tokalaşma biçiminin değerlendirilmesinde kültürel ve sosyal bağlam da göz ardı edilmemelidir. Bazı kültürlerde sıkı tokalaşma samimiyet ve ciddiyet göstergesi olarak algılanırken, bazı toplumlarda kaba ya da sınır ihlali olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle tokalaşmayı tek başına bir kişilik göstergesi olarak ele almak yanıltıcı olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın