article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Maaşınız Arttıkça Kişiliğiniz de Değişebilir

Maaşınız Arttıkça Kişiliğiniz de Değişebilir

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 14:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Psychological Bulletin dergisinde yayımlanan geniş çaplı bir analiz, gelir artışının kişilik özelliklerinde küçük ama ölçülebilir değişikliklerle birlikte geldiğini ortaya koydu. Araştırmacılar ilişkinin iki yönlü işlediğini, kişiliğin de geliri etkileyebildiğini buldu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beş ülkeden 134 binden fazla çalışanın verisi incelendi

Beş ülkeden 134 binden fazla çalışanın verisi incelendi

Çalışmayı Hong Kong Çin Üniversitesi'nden Wen-Dong Li ve ekibi yürüttü. Araştırmacılar ABD, Almanya, Hollanda, Norveç ve Avustralya'dan 134 bin 515'e kadar çalışan yetişkini kapsayan 11 uzun soluklu çalışmanın verilerini bir araya getirdi.

Çalışmalar 4 ile 20 yıl arasında sürüyordu ve katılımcılar 1 ile 12 yıl arayla tekrar tekrar ölçülmüştü. Böylece araştırmacılar gelirdeki değişimin kişilikteki değişimden önce mi sonra mı geldiğini takip edebildi.

Geliri artanlar daha sorumluluk sahibi ve duygusal olarak daha dengeli hale geldi

Geliri artanlar daha sorumluluk sahibi ve duygusal olarak daha dengeli hale geldi

Gelir artışını, sorumluluk bilinci ve duygusal dengede küçük artışlar izledi. Uyumluluk ve dışadönüklükte ise küçük düşüşler görüldü. Deneyime açıklık ile gelir arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.

İlişki ters yönde de işliyor. Sorumluluk bilinci ve duygusal dengesi artanların geliri sonraki yıllarda yükseldi, dışadönüklükteki artış ise gelirde hafif bir düşüşü öngördü. Etkiler gelir değişiminden yaklaşık bir yıl sonra en yüksek noktaya ulaşıp sonraki on yılda zayıfladı.

Etkiler küçük ve neden-sonuç ilişkisi kanıtlanmış değil

Etkiler küçük ve neden-sonuç ilişkisi kanıtlanmış değil

En güçlü bağlantı gelirle sonraki sorumluluk bilinci arasında görüldü ama bu etki bile küçüktü. Yaşlı çalışanlarda maaş artışı duygusal denge ve deneyime açıklıkta daha büyük artışlarla, uyumlulukta da düşüş yerine artışla ilişkili çıktı.

Li, kişilik özelliklerinin değişmez olmadığını, gelir gibi iş deneyimleriyle şekillenebileceğini söylüyor. Ancak veriler gözleme dayandığı için neden-sonuç ilişkisi kanıtlanmış değil. Kişilik katılımcıların kendi beyanıyla ölçüldü, incelenen çalışmaların hepsi de zengin Batı ülkelerinden. Maaş artışıyla aynı döneme denk gelen başka yaşam olayları da sonuçları etkilemiş olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın