Maaşınız Arttıkça Kişiliğiniz de Değişebilir

En güçlü bağlantı gelirle sonraki sorumluluk bilinci arasında görüldü ama bu etki bile küçüktü. Yaşlı çalışanlarda maaş artışı duygusal denge ve deneyime açıklıkta daha büyük artışlarla, uyumlulukta da düşüş yerine artışla ilişkili çıktı.

Li, kişilik özelliklerinin değişmez olmadığını, gelir gibi iş deneyimleriyle şekillenebileceğini söylüyor. Ancak veriler gözleme dayandığı için neden-sonuç ilişkisi kanıtlanmış değil. Kişilik katılımcıların kendi beyanıyla ölçüldü, incelenen çalışmaların hepsi de zengin Batı ülkelerinden. Maaş artışıyla aynı döneme denk gelen başka yaşam olayları da sonuçları etkilemiş olabilir.