Maaşınız Arttıkça Kişiliğiniz de Değişebilir
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Psychological Bulletin dergisinde yayımlanan geniş çaplı bir analiz, gelir artışının kişilik özelliklerinde küçük ama ölçülebilir değişikliklerle birlikte geldiğini ortaya koydu. Araştırmacılar ilişkinin iki yönlü işlediğini, kişiliğin de geliri etkileyebildiğini buldu.
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Beş ülkeden 134 binden fazla çalışanın verisi incelendi
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Geliri artanlar daha sorumluluk sahibi ve duygusal olarak daha dengeli hale geldi
Etkiler küçük ve neden-sonuç ilişkisi kanıtlanmış değil
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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