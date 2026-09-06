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Birini Gerçekten Sevdiğiniz İçin mi Bırakamıyorsunuz, Yoksa Beyniniz “Yarım Kalanı” mı Tamamlamaya Çalışıyor?

etiket Birini Gerçekten Sevdiğiniz İçin mi Bırakamıyorsunuz, Yoksa Beyniniz “Yarım Kalanı” mı Tamamlamaya Çalışıyor?

Pelin Hazer
Pelin Hazer - Onedio Üyesi
06.09.2026 - 10:30
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Bazı insanları unutmak şaşırtıcı derecede kolaydır.

Bazılarıysa hayatımızdan çıkar ama zihnimizden çıkmaz.

Üstelik en çok aklımızda kalan kişiler her zaman en mutlu olduğumuz kişiler değildir.

Bazen ilişki zaten yorucudur. Sürekli belirsizlik vardır. Bir gün yakın, ertesi gün uzaktır. Defalarca “Bu bana iyi gelmiyor” dersiniz.

Ama ilişki bittiğinde zihniniz hâlâ oradadır.

Telefonunu kontrol etmek istersiniz.

Eski konuşmaları düşünürsünüz.

“Acaba farklı davransaydım ne olurdu?” diye senaryolar kurarsınız.

Ve sonunda kendinize şu sonucu çıkarabilirsiniz:

“Demek ki onu gerçekten çok sevmişim.”

Peki ya her zaman mesele sevginin büyüklüğü değilse?

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1. Beyin belirsizliği pek sevmez

1. Beyin belirsizliği pek sevmez

Net bir ayrılık acı verebilir.

Ama belirsizlik başka bir şey yapar: zihni çalıştırmaya devam eder.

“Beni seviyordu ama neden gitti?”

“Gerçekten bitti mi?”

“Bir gün geri döner mi?”

“Son konuşmamızda aslında ne demek istedi?”

Net bir cevabın olmadığı yerde zihin boşluğu doldurmaya çalışabilir.

Bu nedenle bazen kişiyi değil, cevabı aramaya devam ederiz.

2. Bir gün çok yakın, bir gün çok uzak olan kişi neden daha fazla akılda kalabilir?

Düşünün:

Bir insan size sürekli mesafeli davranıyorsa bir süre sonra neyle karşılaşacağınızı öğrenirsiniz.

Sürekli ilgiliyse yine öğrenirsiniz.

Ama bazen çok ilgili, bazen tamamen uzaksa?

İşte burada öngörülebilirlik ortadan kalkar.

“Bugün nasıl davranacak?”

“Mesaj atacak mı?”

“Yine eskisi gibi olacak mıyız?”

Kişi ilişkinin kendisinden çok, bir sonraki olumlu anın ne zaman geleceğini beklemeye başlayabilir.

Bu yüzden yoğunluk ile sağlıklı bağ birbirine karıştırılabilir.

Bir ilişkinin sizi çok düşündürmesi, o ilişkinin size çok iyi geldiği anlamına gelmez.

3. Aslında onu değil, onunla yaşayabileceğiniz ihtimali özlüyor olabilir misiniz?

Ayrılıklardan sonra zihnimizin yaptığı ilginç şeylerden biri şudur:

Gerçek ilişki ile hayal edilen ilişki birbirine karışabilir.

Gerçekte ne yaşadınız?

Ve onun değişmesi, bazı sorunların çözülmesi, zamanlamanın düzelmesi halinde yaşayabileceğinizi düşündüğünüz şey neydi?

Bazen kaybettiğimiz şey yalnızca bir insan değildir.

Onunla kurduğumuz gelecek senaryosudur.

Ev.

Seyahatler.

Birlikte yaşlanmak.

“Bir gün her şey düzelecek” düşüncesi.

Bu nedenle insan bazen geçmişte yaşadığı ilişkiye değil, hiç yaşanmamış geleceğe yas tutar.

4. “Beni neden seçmedi?” sorusu ayrılığı kişisel bir sınava çevirebilir

Bazı ayrılıklarda acının merkezinde özlem vardır.

Bazılarındaysa başka bir soru:

“Neden yeterli olmadım?”

Bu noktadan sonra kişi eski partnerini geri istemekle kendi değerini kanıtlamak istemeyi birbirine karıştırabilir.

Eğer geri dönerse…

Demek ki güzelim.

Demek ki değerliyim.

Demek ki beni gerçekten seviyormuş.

Demek ki sorun bende değilmiş.

Böyle olduğunda eski partner yalnızca eski partner olmaktan çıkar.

Kişinin kendi değeriyle ilgili bir sınavın sonucuna dönüşebilir.

5. En tehlikeli cümlelerden biri: “Ama çok güzel zamanlarımız da oldu”

5. En tehlikeli cümlelerden biri: “Ama çok güzel zamanlarımız da oldu”

Muhtemelen oldu.

Zaten zor ilişkilerin kafa karıştırıcı tarafı budur.

Bir ilişkinin içinde güzel anların bulunması, ilişkinin bütünüyle sağlıklı olduğu anlamına gelmez.

İnsan zihni özellikle özlem dönemlerinde güzel anıları öne çıkarıp zorlayıcı olanları arka plana itebilir.

Bu yüzden ayrılıktan birkaç ay sonra ilişkinin zihindeki versiyonu, yaşanan gerçek ilişkiden daha güzel hale gelebilir.

Kendinize şu soruyu sormak bazen daha açıklayıcıdır:

“Onu özlüyor muyum?” yerine “Onun yanındayken çoğu zaman nasıl hissediyordum?”

Bu iki sorunun cevabı aynı olmayabilir.

6. Kapanış alamamak neden bu kadar zor?

Çünkü insan zihni hikâyeleri tamamlamak ister.

Başlangıç.

Gelişme.

Sonuç.

Fakat bazı ilişkilerde düzgün bir sonuç yoktur.

Ghosting vardır.

Aniden uzaklaşma vardır.

Cevapsız sorular vardır.

Söylenmemiş cümleler vardır.

Ve insan zihninde ilişkiyi tekrar tekrar oynatarak bir son üretmeye çalışabilir.

“Keşke şunu söyleseydim.”

“Acaba o gün bunu yapmasaydım?”

“Belki şu anda yazsam…”

Fakat kapanış her zaman karşı tarafın vereceği mükemmel açıklamayla gelmez.

Bazen hiçbir açıklama bütün soruları cevaplamayacaktır.

7. Peki birini özlemek, ona geri dönmeniz gerektiği anlamına gelir mi?

Hayır.

Özlem bir duygudur.

Karar değildir.

Bir insanı özleyebilir ve yine de onunla ilişkinizin size iyi gelmediğini düşünebilirsiniz.

Onu sevebilir ve yine de sınır koyabilirsiniz.

Güzel anıları hatırlayabilir ve yine de ilişkinin bitmesinin sizin için daha sağlıklı olduğunu görebilirsiniz.

İki şey aynı anda doğru olabilir:

Onu özlüyorum.”

ve

“Onunla olmak istemiyorum.”

Belki de bazı ayrılıkların en zor tarafı tam olarak budur.

Çünkü insanın aklından çıkmayan herkes hayatında kalması gereken kişi değildir.

Ve bazen iyileşmek, onu neden unutamadığınızı sormaktan önce şu soruyu sormakla başlar:

“Ben bu ilişkide gerçekten neyi kaybettim: onu mu, kendimi değerli hissetme ihtimalimi mi, yoksa gerçekleşmesini beklediğim bir geleceği mi?”

Cevap, sandığınızdan farklı olabilir.

Bu içerik genel psikolojik bilgilendirme amacı taşır; kişisel değerlendirme, psikoterapi veya tanı yerine geçmez.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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