Birini Gerçekten Sevdiğiniz İçin mi Bırakamıyorsunuz, Yoksa Beyniniz “Yarım Kalanı” mı Tamamlamaya Çalışıyor?
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Bazı insanları unutmak şaşırtıcı derecede kolaydır.
Bazılarıysa hayatımızdan çıkar ama zihnimizden çıkmaz.
Üstelik en çok aklımızda kalan kişiler her zaman en mutlu olduğumuz kişiler değildir.
Bazen ilişki zaten yorucudur. Sürekli belirsizlik vardır. Bir gün yakın, ertesi gün uzaktır. Defalarca “Bu bana iyi gelmiyor” dersiniz.
Ama ilişki bittiğinde zihniniz hâlâ oradadır.
Telefonunu kontrol etmek istersiniz.
Eski konuşmaları düşünürsünüz.
“Acaba farklı davransaydım ne olurdu?” diye senaryolar kurarsınız.
Ve sonunda kendinize şu sonucu çıkarabilirsiniz:
“Demek ki onu gerçekten çok sevmişim.”
Peki ya her zaman mesele sevginin büyüklüğü değilse?
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1. Beyin belirsizliği pek sevmez
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5. En tehlikeli cümlelerden biri: “Ama çok güzel zamanlarımız da oldu”
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