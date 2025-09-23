Hayatın Tadını Başka Türlü Çıkaramıyorlar: Kaosu En Çok Seven Burçlar

Astrolojide her burcun farklı bir hayata bakış açısı vardır. Kimi huzuru ve dengeyi arar, kimi ise değişimden, hareketten ve hatta kaostan beslenir. Bu burçlar için rutin tek kelimeyle sıkıcıdır; onlar için hayatın renkleri, biraz karmaşanın ve beklenmedik gelişmelerin içinde saklıdır. İşte kaosu sevmekten çekinmeyen burçlar...