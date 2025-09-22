Araştırmalar Ortaya Koydu: Parasızlık Zekayı Önemli Ölçüde Düşürüyor

Araştırmaya göre, maddi sıkıntılar, insanların zihinsel enerjilerini o kadar tüketiyor ki, günlük yaşamlarındaki diğer kararlar için yeterli beyin gücü kalmıyor. Bu durum daha fazla hata yapmalarına ve kötü kararlar almalarına yol açabiliyor, bu da finansal sıkıntılarını daha da derinleştiriyor.