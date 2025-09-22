onedio
Araştırmalar Ortaya Koydu: Parasızlık Zekayı Önemli Ölçüde Düşürüyor

22.09.2025 - 23:58

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
22.09.2025 - 23:58

Araştırmalar, maddi sıkıntıların sadece cüzdanı değil, beynimizi de etkilediğini gösteriyor. Finansal kaygılar, dikkat ve problem çözme yetimizi geçici olarak baskılıyor; günlük kararlarımızı daha zor ve yorucu hale getiriyor.

Gelin, araştırmanın detaylarına beraber bakalım...

Princeton Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, yoksulluğun sadece maddi değil, zihinsel açıdan da yük oluşturduğunu ortaya koydu.

Princeton Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, yoksulluğun sadece maddi değil, zihinsel açıdan da yük oluşturduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, maddi sıkıntılar, insanların zihinsel enerjilerini o kadar tüketiyor ki, günlük yaşamlarındaki diğer kararlar için yeterli beyin gücü kalmıyor. Bu durum daha fazla hata yapmalarına ve kötü kararlar almalarına yol açabiliyor, bu da finansal sıkıntılarını daha da derinleştiriyor.

Özellikle Hindistan'daki şeker kamışı çiftçileri üzerinde yapılan bir deneyde, hasat öncesi dönemde finansal endişelerin, çiftçilerin bilişsel testlerde %13'e kadar daha düşük performans göstermelerine neden olduğu gözlemlenmiş.

Özellikle Hindistan'daki şeker kamışı çiftçileri üzerinde yapılan bir deneyde, hasat öncesi dönemde finansal endişelerin, çiftçilerin bilişsel testlerde %13'e kadar daha düşük performans göstermelerine neden olduğu gözlemlenmiş.

Bu düşüş, bir gecelik uykusuzluğun etkisiyle benzer bir düzeyde.

Bu kısır döngüyü kırmak için, yoksullukla mücadele eden bireylerin zihinsel yüklerini hafifletmek önemli.

Bu kısır döngüyü kırmak için, yoksullukla mücadele eden bireylerin zihinsel yüklerini hafifletmek önemli.

Eğitim, psikolojik destek ve finansal okuryazarlık gibi programlar, bireylerin daha sağlıklı kararlar almalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, toplum olarak yoksulluğun sadece bireysel bir başarısızlık değil, yapısal bir sorun olduğunu kabul etmek, daha etkili çözümler geliştirmemize olanak tanır.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
