Araştırmalar Ortaya Koydu: Parasızlık Zekayı Önemli Ölçüde Düşürüyor
Kaynak: https://www.princeton.edu/news/2013/0...
Araştırmalar, maddi sıkıntıların sadece cüzdanı değil, beynimizi de etkilediğini gösteriyor. Finansal kaygılar, dikkat ve problem çözme yetimizi geçici olarak baskılıyor; günlük kararlarımızı daha zor ve yorucu hale getiriyor.
Gelin, araştırmanın detaylarına beraber bakalım...
Princeton Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, yoksulluğun sadece maddi değil, zihinsel açıdan da yük oluşturduğunu ortaya koydu.
Özellikle Hindistan'daki şeker kamışı çiftçileri üzerinde yapılan bir deneyde, hasat öncesi dönemde finansal endişelerin, çiftçilerin bilişsel testlerde %13'e kadar daha düşük performans göstermelerine neden olduğu gözlemlenmiş.
Bu kısır döngüyü kırmak için, yoksullukla mücadele eden bireylerin zihinsel yüklerini hafifletmek önemli.
