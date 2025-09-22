onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Cipsli Pilav Satan İşletme "Bu Hangi Talebin Arzı?" Dedirtti!

Cipsli Pilav Satan İşletme "Bu Hangi Talebin Arzı?" Dedirtti!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.09.2025 - 21:38

Son zamanlarda fast food kültürümüzde epey farklı ürünlerle karşılaşıyoruz. Cipsli çiğköfteden sonra bu sefer de cipsli pilav, sosyal medyada gündem oldu.

Menü şeklinde, bol cipsle servis edilen pilav, 'Bu hangi talebin arzı?' diye sorgulattı. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

Buyurun, beraber bakalım...

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan cipsli pilav menüsü sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan cipsli pilav menüsü sosyal medyada gündem oldu.

Cipsli çiğköfte, taco derken gelinen nokta ağızları açık bırakan cinsten desek yeridir. Bu sefer sosyal medyada paylaşılan 'cipsli' pilav 'Bu hangi talebin arzı?' diye sordurttu.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın