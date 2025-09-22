Cipsli Pilav Satan İşletme "Bu Hangi Talebin Arzı?" Dedirtti!
Son zamanlarda fast food kültürümüzde epey farklı ürünlerle karşılaşıyoruz. Cipsli çiğköfteden sonra bu sefer de cipsli pilav, sosyal medyada gündem oldu.
Menü şeklinde, bol cipsle servis edilen pilav, 'Bu hangi talebin arzı?' diye sorgulattı. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.
Buyurun, beraber bakalım...
Geçtiğimiz günlerde paylaşılan cipsli pilav menüsü sosyal medyada gündem oldu.
İşte gelen yorumlardan bazıları:
Siz neler düşünüyorsunuz?
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
