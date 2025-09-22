onedio
Dolgu Bağımlılığı Yüzünden 195 Bin TL Harcayan Adamdan İlginç Açıklamalar: "Önüne Geçemiyorum"

Dolgu Bağımlılığı Yüzünden 195 Bin TL Harcayan Adamdan İlginç Açıklamalar: "Önüne Geçemiyorum"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.09.2025 - 19:01

25 yaşındaki Christopher Sharratt, genç yaşta başladığı dolgu serüvenini yıllarca sürdürdü. Yaklaşık 195 bin TL harcayan Sharratt, geçirdiği zorlu dönüşüm sürecini ve pişmanlıklarını anlatarak dikkat çeken itiraflarda bulundu.

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/09/20/lifesty...
25 yaşındaki Christopher Sharratt, estetik müdahalelerle geçen yolculuğunu paylaştı.

25 yaşındaki Christopher Sharratt, estetik müdahalelerle geçen yolculuğunu paylaştı.

İlk dolgu enjeksiyonunu 17 yaşında yaptıran Sharratt, estetik müdahaleler için yaklaşık 3.500 sterlin (yaklaşık 195 bin TL) harcadığını söylüyor. Her şey yaşını gizleyerek bu işlemleri yaptırmasıyla başlamış ve küçük bir adım olarak başlayan süreç kısa sürede bağımlılığa dönüşmüş.

“Harcadığım paraya bakınca, neredeyse bir evin yarısını verecek kadar para harcamışım, inanılır gibi değil” diyor Sharratt.

“Harcadığım paraya bakınca, neredeyse bir evin yarısını verecek kadar para harcamışım, inanılır gibi değil” diyor Sharratt.

“Bir milimetre enjekte ediyorsunuz ve dudaklarınız ya da yüzünüzdeki bölge şişiyor. 'Harika görünüyor' diyorsunuz. Bir hafta sonra şişlik azalıyor ve ‘Lanet olsun, bir milimetre daha yaptırmam lazım’ diyorsunuz.”

Dolgu işlemlerini geri almak, hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlayıcı olmuş.

Dolgu işlemlerini geri almak, hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlayıcı olmuş.

Dudaklarındaki dolguyu tamamen çözmek için dört tur çözme enjeksiyonu yapılmış: “Dudakta o kadar çok dolgu vardı ki, dört tur çözme yapmak zorunda kaldım. Yanak ve çene kolaydı ama dudaklarımı çıkarmaya ve tekrar doldurmaya başlamam gerekti,” diyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
