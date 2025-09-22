Dolgu Bağımlılığı Yüzünden 195 Bin TL Harcayan Adamdan İlginç Açıklamalar: "Önüne Geçemiyorum"
Kaynak: https://nypost.com/2025/09/20/lifesty...
25 yaşındaki Christopher Sharratt, genç yaşta başladığı dolgu serüvenini yıllarca sürdürdü. Yaklaşık 195 bin TL harcayan Sharratt, geçirdiği zorlu dönüşüm sürecini ve pişmanlıklarını anlatarak dikkat çeken itiraflarda bulundu.
İşte detaylar...
25 yaşındaki Christopher Sharratt, estetik müdahalelerle geçen yolculuğunu paylaştı.
“Harcadığım paraya bakınca, neredeyse bir evin yarısını verecek kadar para harcamışım, inanılır gibi değil” diyor Sharratt.
Dolgu işlemlerini geri almak, hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlayıcı olmuş.
