Genç Anne Gözyaşları İçinde Kaldı: ‘Evsizim’ Dedi, Linçleyenlere Cevap Verdi
25 yaşındaki Aimee Chandler isimli bir anne, sosyal medyada gözyaşları içinde evsiz kaldığını açıkladı. Zor günler geçiren genç anne, tırnakları ve alışverişi üzerinden gelen sert eleştirilere de yanıt vermekten çekinmedi.
25 yaşındaki bekar anne Aimee Chandler, sosyal medyada gözyaşlarına boğulduğu bir video paylaşarak evsiz kaldığını duyurdu.
Sosyal medyadaki acımasız yorumların hedefi oldu.
