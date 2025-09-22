Genç Anne Gözyaşları İçinde Kaldı: ‘Evsizim’ Dedi, Linçleyenlere Cevap Verdi

Uzun yıllar Lanzarote’de yaşayan genç kadın, yalnızca dört hafta önce İngiltere’ye geri döndü ve bu süreçte hamile olduğunu öğrendi. Ancak kısa süre içinde hayatı altüst oldu.

Bir süre annesinin evinde, oturma odasında küçük oğlu Albie ile birlikte yerde bir şilte üzerinde kalan Aimee, annesi tarafından evden çıkarılınca çaresiz kaldığını söyledi. Elinde yüzlerce çanta, arabası olmadan ve gidecek yeri bulunmadan yaşadığı zorlukları paylaşan genç anne, “Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum, özellikle de oğlum için” diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.