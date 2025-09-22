onedio
Genç Anne Gözyaşları İçinde Kaldı: 'Evsizim' Dedi, Linçleyenlere Cevap Verdi

Genç Anne Gözyaşları İçinde Kaldı: ‘Evsizim’ Dedi, Linçleyenlere Cevap Verdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.09.2025 - 17:48

25 yaşındaki Aimee Chandler isimli bir anne, sosyal medyada gözyaşları içinde evsiz kaldığını açıkladı. Zor günler geçiren genç anne, tırnakları ve alışverişi üzerinden gelen sert eleştirilere de yanıt vermekten çekinmedi.

25 yaşındaki bekar anne Aimee Chandler, sosyal medyada gözyaşlarına boğulduğu bir video paylaşarak evsiz kaldığını duyurdu.

25 yaşındaki bekar anne Aimee Chandler, sosyal medyada gözyaşlarına boğulduğu bir video paylaşarak evsiz kaldığını duyurdu.

Uzun yıllar Lanzarote’de yaşayan genç kadın, yalnızca dört hafta önce İngiltere’ye geri döndü ve bu süreçte hamile olduğunu öğrendi. Ancak kısa süre içinde hayatı altüst oldu.

Bir süre annesinin evinde, oturma odasında küçük oğlu Albie ile birlikte yerde bir şilte üzerinde kalan Aimee, annesi tarafından evden çıkarılınca çaresiz kaldığını söyledi. Elinde yüzlerce çanta, arabası olmadan ve gidecek yeri bulunmadan yaşadığı zorlukları paylaşan genç anne, “Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum, özellikle de oğlum için” diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.

Sosyal medyadaki acımasız yorumların hedefi oldu.

Sosyal medyadaki acımasız yorumların hedefi oldu.

Bazı kullanıcılar onun “tırnaklarını yaptırmasına” ve “alışveriş yapmasına” tepki göstererek eleştirdi.

Ancak Aimee, bu yorumlara kayıtsız kalmadı. Tırnaklarını aylar önce bir Londra gezisinde yaptırdığını ve hala çıkaramadığını açıkladı. Ayrıca sadece oğlu için kışlık mont aldığını kendisine hiçbir şey almadığını vurguladı.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
