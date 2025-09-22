onedio
Bezelye, Nohut, Yeşil Fasulye... "Sulu Yemek Yemem" Diyen Kullanıcı Topa Tutuldu!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.09.2025 - 20:47

Sizler de takdir edersiniz ki sulu yemekler mutfağımızın ayrılmaz bir parçası. Neredeyse hemen hemen her akşam yemeğinde sulu yemek yiyoruz.

Fakat bir kullanıcının sulu yemek yemediğini söylemesi üzerine adeta topa tutuldu. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

Her şey bu gönderiyle başladı.

twitter.com

Bir kullanıcının, sulu yemekleri sevmediğini söylemesi üzerine sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bezelye yemeğinden nohut yemeğine kadar diğer kullanıcılar da savunmaya geçti.

Kim neler demiş, buyurun beraber bakalım...

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

twitter.com

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
