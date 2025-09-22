Normal Sanılan Ama Aslında Uyku Apnesi Belirtisi Olabilecek 3 Alışkanlık

Horlama, uyku apnesinin en yaygın belirtilerinden biridir. Ancak birçok kişi horladığını fark etmez. Horlama yalnızca çevreyi rahatsız eder; tek başına sağlık riski oluşturmaz. Uyku apnesinde ise boğaz dokuları gevşer ve hava yolu kısmen veya tamamen kapanır, bu da nefes durması, boğulma veya hırıltıya yol açabilir.

Stanford Medicine’den Dr. Robson Capasso, “Horlama ile ilgili şikayet alan herkesin, uyku apnesi açısından değerlendirilmesi faydalıdır” diyor.

2. Gün içinde aşırı yorgunluk ve uyuklama

Yoğun iş temposu, çocuk bakımı veya diğer sorumluluklar nedeniyle yorgunluk yaşamak yaygındır. Ancak uyku sırasında yeterli oksijen alınamıyorsa, kişi gün içinde aşırı uykulu olabilir ve yerinde duramayacak kadar uyuklayabilir.

Uyku apnesi olan kişiler, iyi uyudukları hâlde otururken bile uyuyakalabilir. Dr. R. Nisha Aurora, “Düzenli ve yeterli uykuya rağmen gündüz uyuklama devam ediyorsa bir uzmana başvurulmalıdır” diyor.

3. Uykusuzluk, gece uyanmaları ve ruh hali değişiklikleri

Uykusuzluk, gece sık uyanmalar, ruh hali değişiklikleri ve zihinsel bulanıklık gibi belirtiler de uyku apnesinin işaretleri arasında sayılıyor. Bu belirtiler sıklıkla yaşlanma, stres veya menopoz ile karıştırılabiliyor.

Aurora, özellikle menopoz sonrası kadınlarda uyku apnesinin farklı seyrettiğine dikkat çekiyor. Baş ağrısı, depresyon, beyin sisi ve sık idrara kalkma gibi semptomlar da uyku apnesi ile ilişkilendirilebilir.