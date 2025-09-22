onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Normal Sanılan Ama Aslında Uyku Apnesi Belirtisi Olabilecek 3 Alışkanlık

Normal Sanılan Ama Aslında Uyku Apnesi Belirtisi Olabilecek 3 Alışkanlık

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.09.2025 - 23:03

Günlük yaşamda birçok alışkanlık, çoğu kişi tarafından normal kabul edilir. Ancak bazı durumlar, uzun süredir fark edilmese de obstrüktif uyku apnesi gibi ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir. Horlama, gün içinde aşırı yorgunluk veya gece sık uyanmalar, çoğu zaman göz ardı edilen ancak uyku kalitesini ve genel sağlığı etkileyen belirtiler arasında yer alır.

İşte uyku apnesi belirtisi olan 3 alışkanlık...

Önemli uyarı: İçeriğin devamında okuyacağınız bilgiler tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır!

Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/sleep-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Obstrüktif uyku apnesi, uyku sırasında hava yolunun kısmen veya tamamen kapanması ile karakterize edilen bir durumdur.

Obstrüktif uyku apnesi, uyku sırasında hava yolunun kısmen veya tamamen kapanması ile karakterize edilen bir durumdur.

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi’ne göre, dünyanın büyük bir kısmı bu durumla yaşıyor ve bunların %80’i henüz teşhis edilmemiş.

Peki uyku apnesi belirtileri neler olabilir?

1. Horlama

Horlama, uyku apnesinin en yaygın belirtilerinden biridir. Ancak birçok kişi horladığını fark etmez. Horlama yalnızca çevreyi rahatsız eder; tek başına sağlık riski oluşturmaz. Uyku apnesinde ise boğaz dokuları gevşer ve hava yolu kısmen veya tamamen kapanır, bu da nefes durması, boğulma veya hırıltıya yol açabilir.

Stanford Medicine’den Dr. Robson Capasso, “Horlama ile ilgili şikayet alan herkesin, uyku apnesi açısından değerlendirilmesi faydalıdır” diyor.

2. Gün içinde aşırı yorgunluk ve uyuklama

Yoğun iş temposu, çocuk bakımı veya diğer sorumluluklar nedeniyle yorgunluk yaşamak yaygındır. Ancak uyku sırasında yeterli oksijen alınamıyorsa, kişi gün içinde aşırı uykulu olabilir ve yerinde duramayacak kadar uyuklayabilir.

Uyku apnesi olan kişiler, iyi uyudukları hâlde otururken bile uyuyakalabilir. Dr. R. Nisha Aurora, “Düzenli ve yeterli uykuya rağmen gündüz uyuklama devam ediyorsa bir uzmana başvurulmalıdır” diyor.

3. Uykusuzluk, gece uyanmaları ve ruh hali değişiklikleri

Uykusuzluk, gece sık uyanmalar, ruh hali değişiklikleri ve zihinsel bulanıklık gibi belirtiler de uyku apnesinin işaretleri arasında sayılıyor. Bu belirtiler sıklıkla yaşlanma, stres veya menopoz ile karıştırılabiliyor.

Aurora, özellikle menopoz sonrası kadınlarda uyku apnesinin farklı seyrettiğine dikkat çekiyor. Baş ağrısı, depresyon, beyin sisi ve sık idrara kalkma gibi semptomlar da uyku apnesi ile ilişkilendirilebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın