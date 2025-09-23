onedio
Haberler
Yaşam
"Her Şey Birbirine Bağlı": Başlarına Gelen İlginç Tesadüfleri Anlatarak Ürperten Kullanıcılar

"Her Şey Birbirine Bağlı": Başlarına Gelen İlginç Tesadüfleri Anlatarak Ürperten Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 11:11

Hayatta bazen öyle anlar yaşarız ki, “bu kadar da tesadüf olamaz” deriz. Hiç beklemediğimiz bir anda yolların kesişmesi ya da aldığımız bir şişe suyun bile işe yaraması... X kullanıcıları da başına gelen ilginç tesadüfleri anlattı.

Buyurun beraber bakalım...

Bir kullanıcı, başından geçen bir olayı anlattı.

Bir kullanıcı, başından geçen bir olayı anlattı.
twitter.com

Hiçbir şeyin tesadüf olarak gerçekleşmediğini söylemesinin ardından birçok kişi buna benzer olaylar anlattı.

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

