Her Gün 2 Litre Su İçmek Sağlıklı mı? Araştırma Ezber Bozdu

Her Gün 2 Litre Su İçmek Sağlıklı mı? Araştırma Ezber Bozdu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.03.2026 - 15:06

Su içmenin sağlık için önemli olduğu herkes tarafından biliniyor. Ancak ne kadar su içilmesi gerektiği hala tartışılıyor. Yıllardır günde 2 litre su içilmesi gerektiği söyleniyor. Yeni araştırmalar ise farklı sonuçlar ortaya koyuyor. Uzmanlara göre su ihtiyacı kişiden kişiye değişiyor.

2 litre su kuralı herkes için geçerli değil

2 litre su kuralı herkes için geçerli değil

Su, vücudun temel ihtiyaçları arasında yer alıyor. Hücreler, metabolizma, sindirim ve beyin fonksiyonları için yeterli sıvı tüketimi önem taşıyor. Yetersiz sıvı alımı organlara zarar verebiliyor. Ayrıca vücut sıcaklığının dengelenmesi ve böbreklerin sağlıklı çalışması da sıvı tüketimiyle bağlantılı.

Ancak uzmanlara göre herkes için geçerli sabit miktar bulunmuyor. Alman Beslenme Derneği, günlük sıvı ihtiyacının yaşa ve yaşam koşullarına göre değiştiğini belirtiyor. Ortalama olarak içeceklerden alınması gereken sıvı miktarı 1,5 litre civarında kabul ediliyor. Gün içinde tüketilen yiyeceklerden de önemli miktarda sıvı alındığı vurgulanıyor.

2022 yılında yapılan araştırma da benzer sonuç ortaya koyuyor. Çalışmaya göre çoğu insan için 1,5 ile 1,8 litre arası sıvı yeterli görülüyor. Uzmanlar ayrıca susuzluk hissinin vücudun doğal sinyali olduğunu belirtiyor. Ancak sıcak hava, yoğun egzersiz veya fiziksel çalışma gibi durumlarda sıvı ihtiyacının ciddi şekilde artabileceği ifade ediliyor.

Günde 2 litre su önerisinin bilimsel verilerden çok pazarlama stratejileriyle yaygınlaştığı iddia ediliyor

Günde 2 litre su önerisinin bilimsel verilerden çok pazarlama stratejileriyle yaygınlaştığı iddia ediliyor

Araştırmalara göre büyük içecek firmalarının su tüketimini artırmaya yönelik kampanyaları, zamanla genel sağlık önerisi haline geldi. Susuzluk riskinin abartıldığı bilgilendirmeler de su tüketimini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Uzmanlara göre aşırı su tüketimi de risk oluşturabiliyor. Fazla sıvı alımı kandaki elektrolit dengesini bozabiliyor ve nadir durumlarda su zehirlenmesine kadar gidebiliyor. Kalp veya böbrek rahatsızlığı bulunan kişiler için fazla su tüketimi daha büyük risk oluşturabiliyor. Bu nedenle en sağlıklı yaklaşım, vücudun susuzluk sinyaline göre hareket etmek olarak öneriliyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
