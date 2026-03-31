Her Gün 2 Litre Su İçmek Sağlıklı mı? Araştırma Ezber Bozdu

Su, vücudun temel ihtiyaçları arasında yer alıyor. Hücreler, metabolizma, sindirim ve beyin fonksiyonları için yeterli sıvı tüketimi önem taşıyor. Yetersiz sıvı alımı organlara zarar verebiliyor. Ayrıca vücut sıcaklığının dengelenmesi ve böbreklerin sağlıklı çalışması da sıvı tüketimiyle bağlantılı.

Ancak uzmanlara göre herkes için geçerli sabit miktar bulunmuyor. Alman Beslenme Derneği, günlük sıvı ihtiyacının yaşa ve yaşam koşullarına göre değiştiğini belirtiyor. Ortalama olarak içeceklerden alınması gereken sıvı miktarı 1,5 litre civarında kabul ediliyor. Gün içinde tüketilen yiyeceklerden de önemli miktarda sıvı alındığı vurgulanıyor.

2022 yılında yapılan araştırma da benzer sonuç ortaya koyuyor. Çalışmaya göre çoğu insan için 1,5 ile 1,8 litre arası sıvı yeterli görülüyor. Uzmanlar ayrıca susuzluk hissinin vücudun doğal sinyali olduğunu belirtiyor. Ancak sıcak hava, yoğun egzersiz veya fiziksel çalışma gibi durumlarda sıvı ihtiyacının ciddi şekilde artabileceği ifade ediliyor.