article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Tarih
Peri Masallarından Fırlamış Gibi Görünen Orta Çağ Şehri: Brüj

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.03.2026 - 16:17

Brüj, ilk bakışta masal kitaplarından çıkmış gibi görünen şehirlerden. Orta Çağ'dan kalma yapılar hala ayakta. Kanallar boyunca uzanan taş sokaklar atmosferi daha da etkileyici kılıyor. Şehir merkezi yıllardır neredeyse hiç değişmemiş durumda. Hal böyle olunca Brüj, Avrupa'nın en büyüleyici şehirlerinden biri olarak anılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Belçika'nın Flandra bölgesinde yer alan Brüj, Batı Flandra eyaletinin başkenti olarak biliniyor.

Tarih boyunca farklı isimlerle anılan şehir, Brugge adını Eski Flamanca'daki 'köprü' anlamına gelen kelimeden alıyor. Yüzyıllar boyunca Bruggas, Bruggis ve Brugensis gibi pek çok isimle kayıtlarda yer aldıktan sonra günümüzde kullanılan Brugge adına ulaşıyor.

Kanallarla çevrili şehir yapısı nedeniyle Amsterdam ve Stockholm gibi kentlerle benzerlik gösteriyor. Tam da bu yüzden 'Kuzeyin Venedik’i' olarak anılıyor. Deniz kıyısında yer almamasına rağmen limanlara yakın konumu sayesinde geçmişte önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldi.

11. yüzyılda Avrupa'nın ticaret merkezlerinden biri olarak öne çıkan Brüj, zamanla yaşanan coğrafi değişiklikler ve seller nedeniyle denizle bağlantısını kaybetti. Günümüzde kanallar ulaşım ve turistik geziler için kullanılıyor. Şehri keşfetmenin en keyifli yollarından biri de kanal turları olarak görülüyor.

Brüj'ün en dikkat çekici özelliği, Orta Çağ mimarisinin neredeyse eksiksiz şekilde korunmuş olması.

Şehir merkezi zamanla genişlemediği için tarihi doku günümüze kadar bozulmadan ulaştı. Ayrıca 2. Dünya Savaşı sırasında zarar görmemesi de mimari yapının korunmasına katkı sağladı.

Tarihi yapıların korunmuş olması sayesinde Brüj, Orta Çağ Avrupa mimarisinin en iyi örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu özelliği nedeniyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Şehir merkezinin oldukça küçük olması gezmeyi kolaylaştırıyor. Günübirlik ziyaret mümkün olsa da ideal süre genellikle 1 gece 2 gün olarak öneriliyor. Daha uzun konaklamalar ise sakin atmosfer nedeniyle bazı ziyaretçiler için fazla gelebiliyor.

Belçika denince akla gelen çikolata kültürü Brüj sokaklarında da hissediliyor.

Şehirde yürürken çikolata dükkanlarından yayılan kokular dikkat çekiyor. El yapımı çikolatalar, şehir kültürünün önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

El yapımı danteller de Brüj'ün geleneksel zanaatları arasında yer alıyor. Dantel tezgahlarında üretim yapan ustaları izlemek mümkün. Bunun yanında şehir, yüzlerce bira çeşidiyle de tanınıyor.

Gece hayatı arayanlar için Brüj çok hareketli sayılmıyor. Özellikle hafta sonları erken saatlerde şehir oldukça sakin hale geliyor. Sessizlik ve huzur arayanlar için ideal atmosfer sunuyor.

Şehirle ilgili ilginç rivayetlerden biri de pırlanta nişan yüzüğü geleneğinin burada başlamış olması. Burgonya Dükü’nün kızı ile evlenen Avusturya Arşidükü Maximilian'ın verdiği pırlanta yüzüğün, günümüzdeki tek taş geleneğinin başlangıcı olduğu anlatılıyor.

Tarihi atmosferi, sakinliği ve korunmuş mimarisiyle Brüj, Avrupa'nın en büyüleyici şehirlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
768
243
29
14
10
5
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın