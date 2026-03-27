Peri Masallarından Fırlamış Gibi Görünen Orta Çağ Şehri: Brüj

Tarih boyunca farklı isimlerle anılan şehir, Brugge adını Eski Flamanca'daki 'köprü' anlamına gelen kelimeden alıyor. Yüzyıllar boyunca Bruggas, Bruggis ve Brugensis gibi pek çok isimle kayıtlarda yer aldıktan sonra günümüzde kullanılan Brugge adına ulaşıyor.

Kanallarla çevrili şehir yapısı nedeniyle Amsterdam ve Stockholm gibi kentlerle benzerlik gösteriyor. Tam da bu yüzden 'Kuzeyin Venedik’i' olarak anılıyor. Deniz kıyısında yer almamasına rağmen limanlara yakın konumu sayesinde geçmişte önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldi.

11. yüzyılda Avrupa'nın ticaret merkezlerinden biri olarak öne çıkan Brüj, zamanla yaşanan coğrafi değişiklikler ve seller nedeniyle denizle bağlantısını kaybetti. Günümüzde kanallar ulaşım ve turistik geziler için kullanılıyor. Şehri keşfetmenin en keyifli yollarından biri de kanal turları olarak görülüyor.