Eski ve Yıpranmış Eşyalarını Tamir Ederek Daha Tarz Hale Getiren 12 Kişi!
Son yıllarda tamir etmek yeniden popüler hale gelmeye başladı. Özellikle yırtılan, soyulan ya da eskimiş eşyalar yaratıcı dokunuşlarla yeniden kullanılıyor. Üstelik ortaya çıkan sonuçlar çoğu zaman ilk halinden daha dikkat çekici oluyor. Küçük onarımlar, eşyaların karakterini tamamen değiştirebiliyor. İşte eski eşyalarını tamir ederek daha havalı hale getiren 12 kişi!
Kardeşinin yırtılan kotunu onarması istendi, o ise nakışla sevimli bir detaya dönüştürdü!
Kadife pantolonunu onardı, ortaya yepyeni bir tasarım çıktı
Eskimiş kıyafetini farklı bir teknikle onardı, sonuç oldukça dikkat çekici
Soyulmaya başlayan el çantasını onardı, ortaya daha havalı bir görünüm çıktı!
Son bir ayda yaptığı sashiko onarımlarıyla yıpranan pantolonunu yeniden kullanılır hale getirdi!
İkinci el ofis sandalyesindeki yırtığı kapattı, ortaya çok daha estetik bir görünüm çıktı
Boyayla lekelenmiş eski pantolonunu kalp detayıyla daha eğlenceli hale getirdi! 😍
Soyulan kulaklıklarını onardı, ortaya beklenenden daha şık bir sonuç çıktı...
Yıpranan çoraplarını onardı, yeni gibi oldu!
Arkadaşının kapüşonlusundaki deliği onararak daha havalı hale getirdiği kesin!
En sevdiği kargo pantolonunu onardı, yıpranan yerleri yaratıcı yamalarla bambaşka hale getirdi!
İkinci el prenses elbisesini yeğeni için onardı, ortaya masalları andıran bir görünüm çıktı! 😍
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
