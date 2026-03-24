Banyoya Koyan Sonradan Pişman Oluyor: En Kirli Eşyalar Arasında

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.03.2026 - 14:25

Banyo temiz görünüyorsa her şey hijyenik sanılıyor. Parlak yüzeyler, düzenli duran havlular çoğu zaman yeterli gibi geliyor. Ama gözden kaçan detaylar var. Özellikle zeminle temas eden eşyalar, tahmin edilenden çok daha fazla kir ve bakteri barındırıyor. En masum görünenlerden biri ise banyo paspası. Çoğu kişi düzenli temizlemediği için risk fark edilmeden büyüyor.

Temiz görünüyor ama aslında bakteri yuvası haline geliyor

Banyo paspası dışarıdan bakıldığında temiz görünebilir. Üzerinde leke yoksa sorun olmadığı düşünülüyor. Ama gerçek tablo oldukça farklı. Uzmanlara göre paspaslar, evde en fazla bakteri barındıran eşyalar arasında yer alıyor.

Sürekli nemli kalması, bu yüzeyleri bakteri için ideal ortama çeviriyor. Üzerine dökülen su, saç telleri, ölü deri ve toz zamanla birikiyor. Hatta yapılan ölçümlerde, tuvalet kapağından bile daha fazla bakteri barındırabildiği ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, paspasların görünenden çok daha kirli olduğunu ve sürekli nem emdiği için kir, bakteri ve partikülleri hızla topladığını söylüyor.

Aylarca yıkanmayan paspaslar riski büyütüyor

Araştırmalar, çoğu kişinin paspas temizliğini düzenli yapmadığını gösteriyor. Temizlik genelde yalnızca kir görünür hale geldiğinde yapılıyor. Hatta bazı kişiler aylarca yıkamadan kullanmaya devam ediyor.

Sağlık uzmanı Sham Singh, paspasların haftada en az bir kez sıcak suyla temizlenmesi gerektiğini belirtiyor. Nemli kalan yüzeyler bakteri oluşumu için uygun ortam sunmaya devam ediyor.

Günlük kullanımda küçük önlemler almak mümkün. Ama en önemli nokta düzenli temizlik oluyor. Aksi halde fark edilmeden ciddi bir kir birikimi oluşuyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
