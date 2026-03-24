Eski ve Yıpranmış Eşyalarını Tamir Ederek Daha Havalı Hale Getiren 12 Kişi
Son yıllarda insanlar tüketim alışkanlıklarını sorgulamaya başladı. Özellikle hızlı moda ve kısa ömürlü ürünler, çevresel etkiler nedeniyle daha fazla tartışılıyor. Bu noktada bazı kişiler farklı bir yol seçiyor. Hasar gören eşyaları çöpe atmak yerine onarmayı tercih ediyor. Üstelik ortaya çıkan sonuçlar çoğu zaman ilk halinden daha estetik görünüyor. İşte onarılan eşyaların nasıl daha yaratıcı hale geldiğini gösteren 12 örnek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vintage eteği renkli nakışlarla bambaşka hale getirdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kedinin parçaladığı koltuğu onardı, ortaya daha tarz bir görünüm çıktı
Tırmalanan kanepeyi renkli yamalarla yeniden tasarladı 👇🏻
Yırtılan gömleği küçük dokunuşlarla daha karakterli hale getirdi...
Dizleri yırtılan pantolonu nakışlarla yepyeni bir tasarıma dönüştürdüğü kesin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk hali üzen yıpranmış peluş oyuncağı onardı, ortaya sevimli bir sonuç çıktı!
İlk denemesinde bile yırtık kıyafeti yaratıcı bir tasarıma çevirdi 👇🏻
Çamaşır sepetini dikişle onarıp ilginç bir görünüm kazandırdı! Hayır, yanlış okumadınız
Kedinin verdiği hasarı eğlenceli bir tasarım detayına dönüştürdü! 😍
Yırtılan pantolonu küçük bir manzara detayıyla yeniledi, eskisinden daha iyi oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yırtılan terliği onardı, ortaya daha sevimli bir görünüm çıktı 👇🏻
Son olarak: Kedinin tırmaladığı sehpayı onarıp daha estetik hale getirdi! 👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın