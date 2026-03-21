Yaban Hayatını En Çarpıcı Haliyle Gösteren 15 Ödüllü Kare!

British Wildlife Photography Awards 2026 sonuçları açıklandı. Yılın en etkileyici doğa kareleri arasından seçilen fotoğraflar, yine oldukça konuşulacak gibi duruyor. Büyük ödül, Sheffield’da göletin tabanından çektiği kurbağa fotoğrafıyla Paul Hobson’ın oldu. Gençler kategorisinde ise Ben Lucas’ın kuğu yavrularını görüntülediği kare öne çıktı.

