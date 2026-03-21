onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Yaban Hayatını En Çarpıcı Haliyle Gösteren 15 Ödüllü Kare!

Yaban Hayatını En Çarpıcı Haliyle Gösteren 15 Ödüllü Kare!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.03.2026 - 14:06

British Wildlife Photography Awards 2026 sonuçları açıklandı. Yılın en etkileyici doğa kareleri arasından seçilen fotoğraflar, yine oldukça konuşulacak gibi duruyor. Büyük ödül, Sheffield’da göletin tabanından çektiği kurbağa fotoğrafıyla Paul Hobson’ın oldu. Gençler kategorisinde ise Ben Lucas’ın kuğu yavrularını görüntülediği kare öne çıktı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Gençler Kategorisi Genel Kazananı: Tüylü Yastık

1. Gençler Kategorisi Genel Kazananı: Tüylü Yastık

Fotoğrafı çeken isim Ben Lucas.

2. Hayvan Portreleri İkincisi: Lavantaların Arasından

2. Hayvan Portreleri İkincisi: Lavantaların Arasından

Fotoğrafı çeken isim Felix Belloin.

3. Hayvan Portreleri Kazananı: Dimdik

3. Hayvan Portreleri Kazananı: Dimdik

Fotoğrafı çeken isim Alastair Marsh.

4. Hayvan Davranışları İkincisi: Tüyler Havada Uçuştu

4. Hayvan Davranışları İkincisi: Tüyler Havada Uçuştu

Fotoğrafı çeken isim Sarah Darnell.

5. Yılın Genel Kazananı: Orman Göletinde Yüzen Bir Kurbağa

5. Yılın Genel Kazananı: Orman Göletinde Yüzen Bir Kurbağa

Fotoğrafı çeken isim Paul Hobson.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Şehir Yaban Hayatı Kazananı: Direksiyon Başında Uyurken

6. Şehir Yaban Hayatı Kazananı: Direksiyon Başında Uyurken

Fotoğrafı çeken isim Simon Withyman.

7. Kıyı ve Deniz İkincisi: Siluet Halindeki Maskonur

7. Kıyı ve Deniz İkincisi: Siluet Halindeki Maskonur

Fotoğrafı çeken isim Julian Terreros-Martin.

8. 12-14 Yaş Kategorisi Kazananı: Akrobat Doğan

8. 12-14 Yaş Kategorisi Kazananı: Akrobat Doğan

Fotoğrafı çeken isim Jack Crockford.

9. Vahşi Ormanlar İkincisi: Sonbahar Dansçısı

9. Vahşi Ormanlar İkincisi: Sonbahar Dansçısı

Fotoğrafı çeken isim Duncan Wood.

10. Siyah Beyaz İkincisi: Işığa Doğru Çıkış

10. Siyah Beyaz İkincisi: Işığa Doğru Çıkış

Fotoğrafı çeken isim Chris Wardell.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Şehir Yaban Hayatı İkincisi: Gecenin Sakini

11. Şehir Yaban Hayatı İkincisi: Gecenin Sakini

Fotoğrafı çeken isim Kyle Moore.

12. Botanik Britanya İkincisi: Alg Evreni

12. Botanik Britanya İkincisi: Alg Evreni

Fotoğrafı çeken isim David Higgins.

13. Habitat İkincisi: Kış Dokunuşu

13. Habitat İkincisi: Kış Dokunuşu

Fotoğrafı çeken isim Mario Suarez.

14. Vahşi Ormanlar Kazananı: Işığın Hüzmeleri

14. Vahşi Ormanlar Kazananı: Işığın Hüzmeleri

Fotoğrafı çeken isim Mark Richardson.

15. 11 Yaş ve Altı Kategorisi Kazananı: Keskin Hamle

15. 11 Yaş ve Altı Kategorisi Kazananı: Keskin Hamle

Fotoğrafı çeken isim Jamie Smart.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın